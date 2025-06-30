ЗС РФ активізували скиди з хімічними речовинами з дронів на позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Українські захисники відмічають високу активність ворожих дронів та пожвавлення наступу на підступах до Мирнограда та Богатиря.

Related video

На Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти почали активно дистанційно мінувати українські логістичні шляхи і намагаються ускладнити ротації та підвезення необхідного забезпечення на позиції Сил оборони. Про це розповів заступник командира батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Італієць", повідомляє Армія Inform.

"Ворог зараз дуже активно, як ніколи, почав застосовувати дистанційне мінування наших логістичних шляхів. Це серйозна проблема, з якою ми боремося щодня, щоб усунути наслідки цих дій", — розповів "Італієць".

Він додав, що масованого просування техніки РФ на їхній ділянці фронту немає, але окупанти постійно проводять ротацію та щільно мінують підходи до українських позицій.

"Ворог намагається всіма доступними засобами завадити нам підвозити боєприпаси, проводити ротаційні зміни. Використовує також потужно засоби радіоелектронної боротьби. Через це важко працювати і пілотам дронів, і операторам важких безпілотників", — додав військовий.

Крім цього окупанти активізували скиди з хімічними речовинами з дронів на позиції Сил оборони.

"Це не секрет — використовують і різні гази, які заборонені міжнародними конвенціями", — сказав офіцер.

Також військовий зауважив, що росіяни розпорошили точки зборону особового складу на Покровському напрямку, з яких можуть перекидати сили на різні ділянки для обходу української оборони. В лобові штурми росіяни не йдуть.

Захисник додав, що ЗС РФ також активізувалися на підступах до таких населених пунктів, як Мирноград та Богатир. Вони намагаються знати слабке місце в українській обороні, обійти укрплені райони з флангів, щоб ускладнити логістику та створити загрозу для наших підрозділів.

Нагадаємо, що розвідник ЗСУ 8 діб наодинці провів з російськими окупантами і відбив 4 ворожі штурми. Боєць лишився в живих один з 5 осіб, які були в його групі. Він розмістився в одній з будівель, полонив 2 росіян і знищив ворожих штурмовиків.