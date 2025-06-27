Розвідник ЗСУ 8 діб наодинці провів з російськими окупантами і відбив 4 ворожі штурми (відео)

Боєць лишився в живих один з 5 осіб, які були в його групі. Він розмістився в одній з будівель, полонив 2 росіян і знищив ворожих штурмовиків.

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Командир відділення розвідки 155-ї бригади окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним "Тімон" на позиціях в селищі Шевченко на Донеччині зміг захопити в полон двох росіян і 8 діб провів з ними. В цей час він ще встиг відбивати ворожі штурми. Про це йдеться на каналі "Бутусов Плюс".

Боєць розповів, що тоді заходив на позиції з піхотою і був старшим групи. До 5 кілометрів була дистанція заходу. Це було десь 2-3 година ночі. Наше завдання було зайти, закріпитися на точці і прикривати захід моїх побратимів. На заході нас було в групі 5 чоловік. Ми йшли в антидронових плащах і певний час лишалися не поміченими, а вже біля населеного пункту нас помітили ворожі дрони", — розповів "Тімон".

Далі у бійців не було жодних укриттів, і їх обстріляли мінометами. З 5 осіб лишилося двоє і вцілілі бійці продовжили рух. Вони знайшли підвал, укрилися там, вийшли на зв'язок з командирами. Згодом в один момент міна потрапила в їхній підвал і побратим "Тімона" загинув.

"Я зрозумів, що я лишився сам і якщо я хочу вижити та принести якусь користь, я мушу працювати. Я працював по обстановці. Коли в моєму напрямку йшла ворожа штурмова група, я повідомив своєму командуванню. Я зрозумів, що до моменту, поки прилетять наші дрони, поки вони скорегують, я намагатимуся працювати сам", — розповів розвідник.

Він говорить, що коли ворог наблизився до нього на півсотні метрів, він відкрив вогонь на ураження. Далі він перемістився з підвалу в інший будинок, де неочікувано виявив 2 окупантів. Вони сиділи без автоматів і не встигли зреагувати. Боєць атакував їх з гранатою без чеки і з автоматом і захопив в полон.

"Тімон" зв'язав росіян підручними засобами — ременем, а іншого стропою від рюкзака. Бійці ЗСУ потім йому з дрона скинули пластикові дроти і він вже ними зв'язав росіян. Вони теж виявилися розвідниками і згодом йому розповіли важливу інформацію. "Тімон" забрав у росіян рації і слухав їхні перемовини та передавав отриману інформацію командуванню.

"Я їх змушував відповідати по раціях своїм, що в них все добре і противника не виявлено. Декілька разів заходили їхні суміжники. Я їх змушував робити неправдиві доповіді", — розповів військовий.

Він пробув з полоненими росіянами 8 діб. Вони були контрактниками і пішли воювати за гроші. За цей час полоненим ЗС РФ скидали павербанки, щоб вони лишалися на зв'язку, які забирав "Тімон". Його позиція знаходилася за 150 метрів від тієї позиції, яку від самого початку мали зайняти бійці ЗСУ.

З суміжниками в нього зв'язку не було, а найближча позиція з його підрозділом розташовувалася в кілометрі. Він отримував провізію скидами з дронів і ділився з росіянами "снікерсами".

Одного разу він помітив ворожу групу в кількості 6 осіб. Окупанти вскочили в підвал, яки був під завалами, а "Тімон" сам зачистив приміщення зі стрілецької збої. Він говорить, що загалом ліквідував 12 росіян.

Пізніше розвідник отримав наказ відходити з полоненими, а їхній відхід корегували українські дрони. Під час виходу один з полонених росіян підірвався на міні і загинув.

"Тімон" говорить, що найважче йому було тривалий час не спати і розуміння, що він лишився наодинці. Боєць отримав контузію, кілька уламкових поранень і тривалий час не чув.

"Зараз пролікували. Все добре. Я весь час перебував на позиції з пораненнями", — розповів військовий.

Нагадаємо, що на Донеччині в районі селища Нью-Йорк троє бійців поліції понад 60 діб утримували важливу позицію. Їхні окопи розташовувалися у посадці, яка через деякий час опинилася у "сірій" зоні, і росіяни оточили їх з трьох боків.