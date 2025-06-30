ВС РФ активизировали сбросы с химическими веществами с дронов на позиции ВСУ на Покровском направлении

Украинские защитники отмечают высокую активность вражеских дронов и оживление наступления на подступах к Мирнограду и Богатырю.

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На Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты начали активно дистанционно минировать украинские логистические пути и пытаются усложнить ротации и подвоз необходимого обеспечения на позиции Сил обороны. Об этом рассказал заместитель командира батальона 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Итальянец", сообщает Армия Inform.

"Враг сейчас очень активно, как никогда, начал применять дистанционное минирование наших логистических путей. Это серьезная проблема, с которой мы боремся ежедневно, чтобы устранить последствия этих действий", — рассказал "Итальянец".

Он добавил, что массированного продвижения техники РФ на их участке фронта нет, но оккупанты постоянно проводят ротацию и плотно минируют подходы к украинским позициям.

"Враг пытается всеми доступными средствами помешать нам подвозить боеприпасы, проводить ротационные смены. Использует также мощно средства радиоэлектронной борьбы. Из-за этого трудно работать и пилотам дронов, и операторам тяжелых беспилотников", — добавил военный.

Кроме этого оккупанты активизировали сбросы с химическими веществами с дронов на позиции Сил обороны.

"Это не секрет — используют и различные газы, которые запрещены международными конвенциями", — сказал офицер.

Также военный отметил, что россияне распылили точки сбора личного состава на Покровском направлении, из которых могут перебрасывать силы на различные участки для обхода украинской обороны. В лобовые штурмы россияне не идут.

Защитник добавил, что ВС РФ также активизировались на подступах к таким населенным пунктам, как Мирноград и Богатырь. Они пытаются знать слабое место в украинской обороне, обойти укрпленные районы с флангов, чтобы усложнить логистику и создать угрозу для наших подразделений.

Напомним, что разведчик ВСУ 8 суток в одиночку провел с российскими оккупантами и отбил 4 вражеских штурма. Боец остался в живых один из 5 человек, которые были в его группе. Он разместился в одном из зданий, пленил 2 россиян и уничтожил вражеских штурмовиков.