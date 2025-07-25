225 ОШП освободил Кондратовку на Сумщине: ликвидированы три батальона и комбат ВС РФ

225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) закончил зачистку и закрепился в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине.

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Противник, как сообщается, понес большие потери. Об этом сообщает ресурс DeepState со ссылкой на свои источники.

Россияне потеряли: батальон 40 ОБРМП (отдельная гвардейская бригада морской пехоты), батальон 155 ОБРМП и МСБ 30 ОМСП (отдельная гвардейская мотострелковая бригада). Также был ликвидирован комбат последней группировки.

"В селе длительное время еще сидела в окружении пехота противника, соответственно на ее выкуривание пришлось подождать. В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", — рассказали подробности аналитики ресурса.

Интересно, что эту информацию подтверждают российские Telegram-каналы, которые сообщают, что "судьба наших групп, которые ранее попали в окружение на южных окраинах Кондратьевки, пока неизвестна".

Село Кондратовка на Сумщине освобождено от оккупантов Фото: Скриншот

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Об удачной операции на Сумщине отдельно не сообщали. Но особо отметили воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, которые эффективно противодействуют врагу.

Также сообщили, что захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 45 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 383 дроны-камикадзе и осуществили 4 524 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

В Сумской области от артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Александровка, Покровка, Тимофеевка, Славгород, Белая Береза, Семейкино, Рожковичи Сумской области.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, два средства противовоздушной обороны, 196 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 76 единиц автомобильной техники оккупантов.

Общей информации о потерях россиян за 25 июля Генштаб ВСУ еще не публиковал.

Напомним, Фокус сообщал, что на Покровском направлении вероятно был ликвидирован дроном российской военный корреспондент RT Андрей Филатов.

Также стало известно, почему российские солдаты добивают своих раненых. Выживают только те, кто способен сам вернуться на позицию.