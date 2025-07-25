225 ОШП звільнив Кіндратівку на Сумщині: ліквідовано три батальйони та комбата ЗС РФ

225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) закінчив зачистку та закріпився у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині.

Related video

Противник, як повідомляється, зазнав великих втрат. Про це повідомляє ресурс DeepState із посиланням на свої джерела.

Росіяни втратили: батальйон 40 ОБРМП (окрема гвардійська бригада морскої піхоти), батальйон 155 ОБРМП та МСБ 30 ОМСП (окрема гвардійська мотострілкова бригада). Також був ліквідований комбат останнього угрупування.

"У селі тривалий час ще сиділа в оточенні піхота противника, відповідно на її викурювання довелося почекати. В першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії", - розповіли подробиці аналітики ресурсу.

Цікаво, що цю інформацію підтверджують російські Telegram-канали, які повідомляють, що "доля наших груп, які раніше потрапили в оточення на південних околицях Кіндратівки, наразі невідома".

Село Кіндратівка на Сумщині звільнене від окупантів Фото: Скріншот

В той же час у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку цієї доби відбулося 153 бойові зіткнення. Про вдалу операцію на Сумщині окремо не повідомляли. Але особливо відзначили воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України, які ефективно протидіють ворогу.

Також повідомили, що загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

У Сумській області від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Олександрівка, Покровка, Тимофіївка, Славгород, Біла Береза, Сімейкине, Рожковичі Сумської області.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони, 196 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Загальної інформації про втрати росіян за 25 липня Генштаб ЗСУ ще не публікував.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на Покровському напрямку ймовірно був ліквідований дроном російській військовий кореспондент RT Андрій Філатов.

Також стало відомо, чому російські солдати добивають свої поранених. Виживають тільки ті, хто здатен сам повернутись на позицію.