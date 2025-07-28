"Враг уже закрепился": ВС РФ захватили Зверево и планируют прорыв, — военный (карты)

На Покровском направлении враг давит одновременно на нескольких участках. Оккупанты штурмуют в сторону Парковой зоны города, и, по оценке бойца Сил обороны с позывным "Мучной", готовят наступление на город или его блокирование.

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На рубеже Удачное-Котлино ВС РФ давят с юга, стремясь перерезать логистику на поселок Удачное. Также продолжаются "сильные бои" в полях между Котлиным и Волковым. Об этом известно из публикации "Мучного" в Telegram от 28 июля.

"В районе Зверево враг уже закрепился и взял н.п. под свой контроль, дальше пытается давить в сторону Первого Мая и постепенно прорываться на север", — отметил он.

Также оккупанты обстреливают и проводят штурмы в сторону Парковой зоны Покровска. Военнослужащий предупредил, что враг может попытаться продвинуться ближе к шахте и перехватить дороги из города.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Из района Зеленого и Даченского ВС РФ пытаются обойти село Новоукраинка и ударили в тыл украинской линии обороны. Также идут бои вблизи Лисовки. "Мучной" отметил, что продвижение врага — незначительное, но это направление сложное из-за полей и лесопосадок.

В общем, по его словам, россияне пытаются взять Покровск в полукольцо. Враг давит с юго-запада и юго-востока, активно применяет ФАБы, артиллерию, штурмовые группы и FPV-дроны.

Покровское направление на карте боевых действий Фото: Deep State

"Не сдаемся, ближайшие дни будут очень тяжелыми! Враг усилил штурмы, готовит наступление на город или его блокирование. Если ситуацию не стабилизировать — есть реальная угроза выхода врага к окраинам Покровска с юга и юго-востока", — добавил воин.

Что говорит командование

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение суток на Покровском направлении удалось остановить 57 вражеских штурмов. Бои шли в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях Покровска, Белицкого, Новоукраинки, Новопавловки, Заповедного, Родинского.

Инфографика командования по ситуации на Покровском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, в ISW сообщили о продвижении ВС РФ на Ореховском направлении и оккупации села Плавни. Аналитики заявили, что оккупантам осталось пять километров до возможности обстреливать Запорожье из артиллерии.

Представитель группировки войск "Курск" Ярослав Чепурной подтвердил освобождение пограничного села Кондратьевка в Сумской области. Он рассказал, что в населенном пункте сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия.