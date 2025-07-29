Российская армия продвинулась в Донецкой области: что известно, — DeepState (карта)

Вооруженные силы России имели успехи на фронте: оккупантам удалось продвинуться в районе двух населенных пунктов в Донецкой области, недалеко от города Краматорск и Великой Новоселки.

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"Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке", — сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке о ситуации на фронте ночью 29 июля.

Полтавка — населенный пункт, принадлежащий к Ильиновской громаде Краматорского района Донецкой области. Село расположено на расстоянии около 50 километров от Краматорска.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта DeepState.

DeepState | ситуация возле Полтавки

Также россияне имели продвижение в районе Воскресенки — села, принадлежащего к Комарской сельской громаде в Волновахском районе Донецкой области. Населенный пункт расположен примерно в 30 километрах от оккупированной россиянами Великой Новоселки.

DeepState | ситуация возле Воскресенки

Также аналитики уточнили район боевых действий, что на западе от населенного пункта Поддубное. Село относится к Комарской сельской громаде Волновахского района Донецкой области, расположено неподалеку от Великой Новоселки.

DeepState | ситуация возле Поддубного

Ситуация на фронте: что происходит на Покровском направлении

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Там враг давит сразу на нескольких участках. 28 июля украинский военный с позывным "Мучной" рассказал, что россияне осуществляют штурмы в направлении Парковой зоны города, готовясь к наступлению на город или блокированию.

По данным Генштаба ВСУ от 28 июля, россияне за минувшие сутки совершили 42 штурмовые и наступательные действия в направлении 13 населенных пунктов на Покровском направлении.

В то же время на Покровском направлении ВС РФ имеют существенные потери, сообщили в Генштабе. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 149 российских военных, среди них 96 — это безвозвратные потери. Также российская армия на этом направлении теряет военную технику, в частности транспортные средства, беспилотники и терминалы спутниковой связи.

Напомним, 28 июля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области.

27 июля аналитики информировали, что российская армия имела продвижение на трех направлениях в Донецкой и Харьковской областях.