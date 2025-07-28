Наступ на Дніпропетровську область: ЗС РФ "розчарувались" і змінили пріоритет, — командування

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що акцент російських наступів зараз змістився. Ідея вийти до Дніпропетровської області не виправдала себе, тож активність на Новопавлівському напрямку, який раніше був у лідерах за кількістю штурмів ворога, впала.

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"Помітно знизилася активність противника на Новопавлівському напрямку, який нещодавно був другим за кількістю штурмів російських вояк. Росіяни розчарувалися у своїй ідеї досягнути адмінкордонів Дніпровщини та Донеччини", — заявив в ефірі "Еспресо" 28 липня речник командування Віктор Трегубов.

Він зазначив, що вихід до кордонів нового регіону виявився не настільки близьким, як здавалось загарбникам. За минулу добу на Новопавлівському напрямку зафіксували 10 боєзіткнень. Однак Росія змістила свою увагу на Покровський напрямок.

"Висока інтенсивність ворожих атак і раніше була на цьому відрізку фронту, але сьогодні, у порівнянні з Покровським, всі інші напрямки просто тьмяніють", — підкреслив представник ОСУВ "Хортиця".

З його слів, також активним залишається Лиманський напрямок. Там ворог тисне по тих самих лініях і успіху не має. Водночас є невелике "пожвавлення" на Торецькому напрямку, де зафіксували 13 атак.

"Останнім часом для цього напрямку це більша кількість боєзіткнень, ніж було. Всі інші напрямки нашої зони відповідальності — стабільний тиск росіян малими піхотними групами з намаганням інфільтруватися в українські порядки, щоб почати за першою лінією якісь шкідливі дії. Також ворог здійснює постійний вогневий вплив за допомогою різних засобів, зокрема дуже активно використовує БПЛА", — додав Трегубов.

Нагадаємо, про ситуацію на Покровському напрямку 28 липня розповів боєць Сил оборони "Мучной". Він повідомив, що ЗС РФ захопили Звірове, і попередив про загрозу виходу ворожих військ до околиць Покровська.

Командування Сил оборони офіційно підтвердило звільнення Кіндратівки в Сумській області. Бійці штурмового батальйону Alliance Division показали перші кадри з села, яке перебувало в окупації 2 місяці.