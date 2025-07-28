Кіндратівка під контролем ЗСУ: бійці продовжують контратакувати на Сумщині (відео)

Командування Сил оборони України офіційно підтвердило звільнення населеного пункту Кіндратівка, що на Сумщині. У мережі було оприлюднено кадри епічних бойових зіткнень із російськими загарбниками, а також наслідки бою в селі, де вже майорить український прапор.

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У визволенні української території брали участь підрозділи Сил оборони України, що входять до угруповання військ "Курськ". Зокрема, кадри результатів бойової роботи були опубліковані бійцями штурмового батальйону "Alliance Division" 225-го окремого штурмового полку.

"Перші кадри зі звільненої Кіндратівки на Сумщині, розбитої "русским миром". Росіянин, що відпочиває на відео, — чергове нагадування, яке станеться з кожним, хто прийде до нас із мечем, — йдеться в повідомленні.

Бойова робота українських захисників у Сумській області

Ситуація в Кіндратівці

Наразі в Кіндратівці проводяться стабілізаційні заходи, спрямовані на гарантування безпеки та відновлення контролю над територією. Як зазначив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, російські війська продовжують спроби прорватися вглиб української території в районах Юнаківської та Хотинської громад, проте українські сили успішно стримують наступ.

"Будь-які дії — і оборонні, і контрнаступальні — не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській та Хотинській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутись углиб Сумщини", — повідомив речник ДПСУ.

Карта бойовий дій у Сумській області Фото: deepstatemap.live

За його словами, після звільнення Кіндратівки активність російських військ у цьому районі знизилася, також у зоні бойових дій спостерігається зменшення кількості атак по позиціях Держприкордонслужби.

"Це дає змогу утримувати позиції тим підрозділам, які перебувають лівіше-правіше від цього напрямку, де підрозділи ЗСУ провели контрнаступальні дії й звільнили цей населений пункт", — додав Демченко.

Коментуючи ситуацію, керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко заявив, що Сили оборони продовжують розвивати успіх на Сумщині, діючи активно та ініціативно на цьому напрямку.

Повідомлення керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка Фото: Андрій Коваленко / Telegram

Нагадаємо, за інформацією DeepState, під час боїв за населений пункт Кіндратівка Сили оборони ліквідували три ворожі батальйони та одного комбата. Наразі бійці 225-го ОШП вже зачистили село і зайняли позиції.