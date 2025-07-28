Кондратовка под контролем ВСУ: бойцы продолжают контратаковать на Сумщине (видео)

Командование Сил обороны Украины официально подтвердило освобождение населенного пункта Кондратовка, Сумской области. В сети были обнародованы кадры эпичных боестолкновений с российскими захватчиками, а также последствия боя в селе, где уже развевается украинский флаг.

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В освобождении украинской территории участвовали подразделения Сил обороны Украины, входящие в группировку войск "Курск". В частности, кадры результатов боевой работы были опубликованы бойцами штурмового батальона "Alliance Division" 225-го отдельного штурмового полка.

"Первые кадры из освобожденной Кондратовки на Сумщине, разбитой "русским миром". Россиянин, отдыхающий на видео — очередное напоминание, которое произойдет с каждым, кто придет к нам с мечом, — говорится в сообщении.

Боевая работа украинских защитников в Сумской области

Ситуация в Кондратовке

В настоящее время в Кондратовке проводятся стабилизационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и восстановление контроля над территорией. Как отметил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, российские войска продолжают попытки прорваться вглубь украинской территории в районах Юнаковской и Хотинской громад, однако украинские силы успешно сдерживают наступление.

"Любые действия – и оборонные, и контрнаступательные – не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадам, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины", — сообщил спикер ГПСУ.

Карта боевый действий в Сумской области Фото: deepstatemap.live

По его словам, после освобождения Кондратовки активность российских войск в этом районе снизилась, также в зоне боевых действий наблюдается уменьшение количества атак по позициям Госпогранслужбы.

"Это позволяет удерживать позиции тем подразделениям, которые находятся левее-правее от этого направления, где подразделения ВСУ провели контрнаступательные действия и освободили этот населенный пункт", — добавил Демченко.

Комментируя ситуацию руководитель ЦПД СНБО лейтенант Андрей Коваленко заявил, что Силы обороны продолжают развивать успех в Сумской области, действуя активно и инициативно на данном направлении.

Сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко Фото: Андрей Коваленко / Telegram

Напомним, по информации DeepState, во время боев за населенный пункт Кондратовка Силы обороны ликвидировали три вражеских батальона и одного комбата. Сейчас бойцы 225-го ОШП уже зачистили село и заняли позиции.