Наступление на Днепропетровскую область: ВС РФ "разочаровались" и изменили приоритет, — командование

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что акцент российских наступлений сейчас сместился. Идея выйти в Днепропетровскую область не оправдала себя, поэтому активность на Новопавловском направлении, которое ранее было в лидерах по количеству штурмов врага, упала.

Related video

"Заметно снизилась активность противника на Новопавловском направлении, которое недавно было вторым по количеству штурмов российских воинов. Россияне разочаровались в своей идее достичь админграниц Днепровской и Донецкой областей", — заявил в эфире "Еспресо" 28 июля представитель командования Виктор Трегубов.

Он отметил, что выход к границам нового региона оказался не столь близким, как казалось захватчикам. За минувшие сутки на Новопавловском направлении зафиксировали 10 боестолкновений. Однако Россия сместила свое внимание на Покровское направление.

"Высокая интенсивность вражеских атак и раньше была на этом отрезке фронта, но сегодня, по сравнению с Покровским, все остальные направления просто тускнеют", — подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".

По его словам, также активным остается Лиманское направление. Там враг давит по тем же линиям и успеха не имеет. В то же время есть небольшое "оживление" на Торецком направлении, где зафиксировали 13 атак.

"В последнее время для этого направления это большее количество боестолкновений, чем было. Все остальные направления нашей зоны ответственности — стабильное давление россиян малыми пехотными группами с попыткой инфильтроваться в украинские порядки, чтобы начать за первой линией какие-то вредные действия. Также враг осуществляет постоянное огневое воздействие с помощью различных средств, в том числе очень активно использует БПЛА", — добавил Трегубов.

Напомним, о ситуации на Покровском направлении 28 июля рассказал боец Сил обороны "Мучной". Он сообщил, что ВС РФ захватили Зверево, и предупредил об угрозе выхода вражеских войск к окраинам Покровска.

Командование Сил обороны официально подтвердило освобождение Кондратовки в Сумской области. Бойцы штурмового батальона Alliance Division показали первые кадры из села, которое находилось в оккупации 2 месяца.