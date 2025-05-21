Смертельные удары по полигонам: кто виноват в гибели украинских военные в учебных центрах

Российская армия в очередной раз нанесла удар по военному полигону. На этот раз ракета "Искандер" попала вблизи Шостки во время занятий. Фокус разбирался, почему эти трагедии продолжают повторяться, кто виноват и как противодействовать гибели военных на полигонах.

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Во вторник, 20 мая российская армия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. В результате атаки, которая произошла во время занятий на стрельбище воинской части, погибли шесть военнослужащих, более десяти получили ранения. Сам лагерь находится менее чем в 50 км от линии боевого соприкосновения.

По факту трагедии начато служебное расследование. Командир воинской части отстранен от исполнения обязанностей, а соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Национальная гвардия заверила, что будет предоставлять всю необходимую информацию и содействие для расследования.

"Командование НГУ совместно с правоохранительными органами даст жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам расследования трагедии, произошедшей 20 мая в результате ракетного удара в Сумской области", — говорится в заявлении НГУ.

Удары на украинские военные полигоны: почему трагедии повторяются

Трагедия которая произошла 20 мая — не первая. 13 марта 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности вблизи города Яворов, в 25 км от границы с Польшей. По данным украинских официальных лиц, было выпущено около 30 крылатых ракет.

Тогда официально погибло 35 человек, еще 134 были ранены.

В том же году, 25 июня, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил о ракетном ударе по поселку "Десна" и призвал жителей области немедленно укрыться в укрытиях. Позже, в эфире национального телемарафона, Чаус уточнил, что в результате удара повреждены объекты инфраструктуры, но, по предварительным данным, жертв нет.

Оперативное командование "Север" подтвердило ракетный обстрел "Десны" российскими войсками. По данным военных, оккупанты выпустили 20 ракет типа "земля-земля" и "воздух-земля" с территории Беларуси.

3 ноября 2023 года российские войска ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во время церемонии награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии в прифронтовой зоне. По данным СМИ, погибло около 20 военных. Генштаб временно отстранил от обязанностей руководителя бригады Дмитрия Лысюка. Министр обороны Рустем Умеров подтвердил атаку и поручил провести проверку. Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита призвал воздержаться от развлекательных мероприятий в знак уважения к погибшим. В бригаде официально событие не комментировали.

1 марта 2025 года Россия применила кассетную ракету "Искандер-М" по полигону вблизи Днепра, в 100 км от линии фронта. Удар произошел во время построения, что привело к массовым потерям. За день до этого возле полигона был замечен российский разведывательный беспилотник.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий признал трагедию, пообещав наказать виновных в халатности, в частности за устаревшие процедуры, которые подвергают военных опасности.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело, отстранив от обязанностей руководителя центра подготовки и командира части.

Российские удары по учебным центрам: кто виноват в гибели военных

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, руководство учебного центра полностью проигнорировало вопрос безопасности военнослужащих на полигоне. В частности была информация об использовании противником разведывательных БПЛА, но, судя по данным с места событий, она не была учтена. Также вопрос, почему учебный центр расположен близко к границе с РФ.

"Речь идет о массовом скоплении личного состава в условиях работы вражеских разведывательных БПЛА. Если информация о наличии данных по БПЛА у руководства подразделения подтвердится, это свидетельствует о полном игнорировании угроз. Кто должен отвечать? Руководство подразделения — комбат и другие должностные лица. Речь идет об уголовной ответственности. К сожалению, выводов не делают ни мы, ни противник", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Снегирева нельзя списывать все только на работников и руководство учебного центра, дело здесь в кадровой политике, а именно назначение людей, которые не соответствуют своим должностям. Также есть проблема с подготовкой личного состава в условиях, когда враг активно проводит разведку мест учений. А также ограниченные финансовые возможности западных партнеров и Минобороны.

В итоге эксперт советует дождаться выводов ГБР.

Удар по скоплению украинских военных: как противодействовать таким трагедиям

По мнению Кирилла Сазонова, военнослужащего ВСУ, переносить учебные центры глубоко в тыл нерационально из-за больших затрат времени и горючего. Чтобы предотвратить массовую гибель военных, их нужно тренировать отдельно небольшими отрядами.

"Рецепт: не собирать более 10 человек. Ты можешь не видеть вражеский дрон, но он тебя видит. Тренируй группу из 5 человек — этого достаточно. Несколько таких групп могут работать отдельно. Для штурма, обороны, стрельбы из пулемета или РПГ — 5 хватит. Для еды тоже. Соблюдай меры безопасности. Хочешь большую столовую, место для курения или построения, ряд палаток? Стройте, но это мишень. Неужели кто-то этого не понимает? Видно, что да, — высказался Сазонов.

Дмитрий Снегирев тоже советует рассредоточивать личный состав учебных центров. А также усиливать противодействие вражеским БПЛА над небом.

"Вероятно, БПЛА работал на высокой высоте, вне зоны поражения ПВО. Речь, скорее, об "Орланах", который летает на высоте от трех километров и выше, вне досягаемости мобильных групп ПВО", — отметил эксперт.

Напомним, за последние дни сразу несколько боевых командиров — 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и 59-й ОШБр — заявили об увольнении или были отстранены от должностей. Причина — конфликты с высшим руководством из-за противоречивых приказов. Фокус разобрался в причинах управленческого кризиса в ВСУ.

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