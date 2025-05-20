Робот KRAMPUS в ВСУ: способны ли наземные дроны изменить ход войны

Министерство обороны одобрило допуск в войска нового отечественного ударного дрона KRAMPUS, и уже в 2025 году запланировано закупить 15 тысяч подобных наземных роботизированных комплексов. Фокус выяснил, как именно эти машины меняют ведение боевых действий, какие функции выполняют и с какими вызовами сталкиваются.

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Минобороны допустило к работе в Силах обороны новый мобильный огнеметный ударный комплекс KRAMPUS украинского производства. Подобных роботов планируется закупить в 2025 году около 15 тысяч единиц.

По словам Сергея Згурца, военного эксперта и директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, наземные роботизированные комплексы (НРК) стали важным элементом технологического прогресса в военной сфере, демонстрируя новые возможности для выполнения боевых и логистических задач. Сегодня в Украине активно развивается это направление, и, по оценкам эксперта, около сотни компаний, если не больше, занимаются разработкой таких систем.

Сейчас, как отметил Згурец, примерно 200 моделей НРК уже прошли кодификацию и сертификацию в Министерстве обороны Украины. Это свидетельствует о значительном прогрессе в стандартизации и внедрении роботизированных технологий в Вооруженных силах.

"По планам на текущий год, предполагается поставка не менее 15 тысяч единиц наземных роботизированных комплексов за 6 млрд грн, что является амбициозной, но достижимой целью. Такое количество, подтверждается официальными заявлениями чиновников и отражает масштабы усилий, направленных на интеграцию роботизированных систем в военную практику", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Комплекс KRAMPUS: основные функции

Основная сфера применения наземных дронов, по данным Згурца, на 60% связана с логистикой. Эти комплексы используются для доставки боеприпасов, продовольствия, а также других необходимых материалов на линию соприкосновения. Кроме того, такие беспилотники привлекаются к таким задачам, как растягивание колючей проволоки или обустройство позиций. В боевых условиях роботизированные платформы выполняют функции доставки мин к позициям противника, подрыва заграждений или убежищ. Особого внимания заслуживают системы, оснащенные пулеметными установками, например, платформы с модулем "ШаБля", которые позволяют вести огонь с мобильных позиций.

Наземные роботизированные комплексы: недостатки и нюансы

Однако, несмотря на значительный потенциал, использование наземных дронов сопровождается рядом вызовов. Сергей Згурец подчеркнул, что тактика применения этих систем только формируется. Многие модели наземных беспилотников еще не достигли оптимального уровня эффективности, в частности из-за проблем с проходимостью. Например, гусеничные платформы демонстрируют лучшие результаты по сравнению с колесными, особенно на сложных участках местности.

"Еще одной проблемой ранее была ограниченная дальность управления — до 2 километров, что затрудняло надежное управление на больших расстояниях. Для решения этой проблемы начали применять дроны-ретрансляторы, которые расширяют радиус действия, а также технологии на основе оптоволокна, что значительно улучшило качество связи", — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на отсутствие унифицированных подходов к использованию наземных дронов. Из-за большого разнообразия моделей с различными техническими характеристиками военным приходится адаптироваться к имеющемуся оборудованию. Каждая бригада разрабатывает собственные тактики, что затрудняет стандартизацию. К тому же ощущается дефицит подготовленных операторов этих роботизированных комплексов. Не все военнослужащие готовы осваивать управление такими системами, что создает дополнительные трудности. Для решения этой проблемы некоторые производители, например, компания "Ратель", которая производит ряд эффективных дронов, открывают собственные школы подготовки операторов. В некоторых случаях компании даже активно ищут военных, готовых научиться работать с наземными дронами.

Згурец отметил, что современный этап развития наземных роботизированных комплексов можно охарактеризовать как период "выживания сильнейших". Только лучшие и наиболее технологически совершенные образцы смогут стать основой для дальнейшего развития тактик и стратегий их использования. Сейчас такие роботы уже успешно применяются для доставки мин на вражеские позиции, частичной эвакуации раненых и выполнения логистических задач. Однако эвакуация раненых остается проблемной, поскольку не все роботизированные платформы способны справиться с транспортировкой людей в сложных условиях.

Эксперт подчеркнул, что использование наземных дронов частично компенсирует риски, связанные с атаками вражеских дронов с воздуха. Логистические операции, которые выполняют роботы, позволяют уменьшить потребность в рискованных перемещениях личного состава, что является важным в текущих условиях войны. В то же время Згурец отметил, что для полноценного раскрытия потенциала НРК необходимо обобщить накопленный опыт, соединив технические достижения с эффективными тактическими решениями.

В завершение эксперт высказал мнение, что нынешний этап является переходным. Украине необходимо пройти этот путь, чтобы определить наиболее эффективные модели наземных дронов и сформировать четкие подходы к их использованию. Развитие роботизированных технологий, по его словам, уже сейчас демонстрирует значительный потенциал, и в будущем наземные роботизированные комплексы могут стать неотъемлемой частью военной стратегии, повышая безопасность и эффективность операций на поле боя.

Напомним, что украинские защитники стали оснащать дроны Mavic шестью гранатами VOG вместо двух, как это было раньше. Также в декабре 2024 года 13-я бригада Национальной гвардии "Хартия" провела одну из первых роботизированных операций, привлекая десятки дронов и боевых роботов.