Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ робот-огнеметчик KRAMPUS: возможности платформы

Украинская армия приняла на вооружение мобильный огнеметный ударный комплекс украинской разработки под названием KRAMPUS. Наземный робот предназначен для выполнения штурмовых и оборонительных задач, в том числе в условиях сложного рельефа и при неблагоприятных погодных условиях.

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Об этом 19 мая сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Комплекс представляет собой гусеничную платформу с электрическим приводом, способную передвигаться по бездорожью, в лесной местности, песке, болоту, преодолевать уклоны и работать в условиях мороза, жары, дождя и снега. Благодаря двум бесшумным электродвигателям KRAMPUS обеспечивает скрытность перемещения, а запас энергии аккумуляторов позволяет работать в дежурном режиме в течение нескольких часов без подзарядки.

KRAMPUS оснащается боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, предназначенными для поражения живой силы, укреплений и легкобронированной техники противника. Для навигации и целеуказания на платформе установлены видеокамеры, позволяющие оператору вести управление дистанционно и точно наводить оружие.

Наземный дрон KRAMPUS Фото: Минобороны Украины

Рост парка боевых НРК в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Украина резко нарастила темпы внедрения наземных роботизированных комплексов (НРК). По данным Минобороны, с 2022 года в подразделениях Сил обороны было допущено к эксплуатации более 80 наземных дронов, большинство из которых разработаны украинскими производителями.

В 2023 году были кодифицированы почти 10 отечественных НРК, в 2024-м — более 50, а с начала 2025 года — уже свыше двух десятков. Эти платформы выполняют широкий спектр задач: от разведки, минной инженерии и логистики до эвакуации раненых, патрулирования и нанесения ударов. Некоторые модификации НРК, в том числе KRAMPUS, выступают как ударные дроны, другие применяются как самоходные дроны-камикадзе.

Технические характеристики KRAMPUS

Тип шасси: гусеничное, электрическое.

Двигатели: 2 бесшумных электромотора.

Боевой модуль: реактивные пехотные огнеметы РПВ-16.

Система управления: защищенные каналы, видеонаблюдение.

Время автономной работы: несколько часов в активном режиме.

Транспортировка: НРК размещается в кузове пикапа, микроавтобуса или прицепа.

Таким образом комплекс KRAMPUS стал частью нового этапа роботизации Сил обороны Украины, где всё большее число задач возлагается на наземные беспилотные системы, разработанные с учетом условий современной войны.

Напомним, в декабре 2024 года 13-я бригада Национальной гвардии "Хартия" провела одну из первых роботизированных операций, задействовав десятки дронов и боевых роботов.