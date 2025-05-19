Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ робот-вогнеметник KRAMPUS: можливості платформи

Українська армія прийняла на озброєння мобільний вогнеметний ударний комплекс української розробки під назвою KRAMPUS. Наземний робот призначений для виконання штурмових і оборонних завдань, зокрема в умовах складного рельєфу і за несприятливих погодних умов.

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Про це 19 травня повідомило Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Комплекс являє собою гусеничну платформу з електричним приводом, здатну пересуватися бездоріжжям, у лісовій місцевості, піску, болоті, долати ухили і працювати в умовах морозу, спеки, дощу і снігу. Завдяки двом безшумним електродвигунам KRAMPUS забезпечує скритність переміщення, а запас енергії акумуляторів дає змогу працювати в черговому режимі протягом кількох годин без підзаряджання.

KRAMPUS оснащується бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, призначеними для ураження живої сили, укріплень і легкоброньованої техніки противника. Для навігації та цілевказівки на платформі встановлено відеокамери, які дають змогу операторові керувати дистанційно і точно наводити зброю.

Наземний дрон KRAMPUS Фото: Міноборони України

Зростання парку бойових НРК у ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Україна різко наростила темпи впровадження наземних роботизованих комплексів (НРК). За даними Міноборони, з 2022 року в підрозділах Сил оборони було допущено до експлуатації понад 80 наземних дронів, більшість із яких розроблено українськими виробниками.

У 2023 році було кодифіковано майже 10 вітчизняних НРК, у 2024-му — понад 50, а з початку 2025 року — вже понад два десятки. Ці платформи виконують широкий спектр завдань: від розвідки, мінної інженерії та логістики до евакуації поранених, патрулювання та завдавання ударів. Деякі модифікації НРК, зокрема KRAMPUS, виступають як ударні дрони, інші застосовуються як самохідні дрони-камікадзе.

Технічні характеристики KRAMPUS

Тип шасі: гусеничне, електричне.

Двигуни: 2 безшумні електромотори.

Бойовий модуль: реактивні піхотні вогнемети РПВ-16.

Система управління: захищені канали, відеоспостереження.

Час автономної роботи: кілька годин в активному режимі.

Транспортування: НРК розміщується в кузові пікапа, мікроавтобуса або причепа.

Отже, комплекс KRAMPUS став частиною нового етапу роботизації Сил оборони України, де дедалі більше завдань покладається на наземні безпілотні системи, розроблені з урахуванням умов сучасної війни.

Нагадаємо, у грудні 2024 року 13-та бригада Національної гвардії "Хартія" провела одну з перших роботизованих операцій, залучивши десятки дронів і бойових роботів.