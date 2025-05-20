Скандалы в "Магуре" и 59-й бригаде: что заставляет эффективных боевых командиров уходить из ВСУ

За последние дни сразу несколько боевых командиров — 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и 59-й ОШБр — заявили об увольнении или были отстранены от должностей. Причина — конфликты с высшим руководством из-за противоречивых приказов. Фокус разобрался, в чем причина управленческого кризиса в ВСУ, и как это повлияет на армию.

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В понедельник, 19 мая стало известно, что подполковник Богдан Шевчук снят с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем. Сейчас эту должность будет занимать полковник Александр Сак.

Причиной увольнения, по мнению, Шевчука, стал его приказ о выводе его подразделения с позиций.

"Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", — сказал Шевчук.

В тот же день стало известно, что командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин недавно написал рапорт об увольнении из-за "дебильных приказов" высшего командования ВСУ.

Увольнение боевых командиров в ВСУ: главные причины

По словам ветерана российско-украинской войны, участника боевых действий Олега Симороза, должность командира батальона — это престижная в любой цивилизованной стране мира, но в Украине она связана с огромными трудностями. В частности командиры постоянно оказываются перед моральным выбором, либо идти на сделки с собой, что приведет к потере личного состава, либо бороться за своих людей, что чрезвычайно сложно. Из-за неадекватных приказов многие не желают нести ответственность за необоснованные смерти подчиненных, что заставляет их подавать рапорты на увольнение.

"Ситуация дошла до того, что в проблемных бригадах невозможно найти командира батальона. Никто не хочет идти на эту должность. Командир батальона — ключевая фигура, царь и Бог, который мотивирует бойцов идти в бой, но отсутствие поддержки и понимания со стороны высшего руководства усложняет их работу", — говорит Фокусу Симороз.

Основная причина кризиса управления, по словам ветерана в высшем командовании. В частности Генеральный штаб и оперативно-тактические группы закрыты к адекватной коммуникации и распоряжению приказов. Армия часто напоминает "детский сад карьеристов", где отдельные лица строят политическую карьеру и "зарабатывают медали".

В частности ухудшает ситуацию отсутствие контрольных механизмов.

"Нет предохранителей, чтобы был орган контроля, который даст трезвую оценку. Как пример, случай с 47-й бригадой, где Генштаб занял "неадекватную позицию", настраивая подразделения против командира, который публично указал на неадекватные приказы. Это свидетельствует о неготовности высшего руководства воспринимать критику. Высшее руководство часто не владеет оперативной обстановкой, опирается на устаревшие данные и ставит некорректные задачи. Есть бригадные генералы, которые пережили в армии 20-30 лет, сидят в кабинетах и не разбираются в обстоятельствах. Это тормозит развитие армии и толкает ее назад", — считает Симороз.

По словам ветерана, сейчас Генштаб демонстрирует "плохую коммуникацию" и замалчивает проблемы, как в случае с комбатом 47-й бригады.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ прокомментировал заявление комбата 47-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

Начальник Генштаба ВСУ распорядился создать рабочую группу по всестороннему изучению обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина.

Отдельно командование обещает детально изучить приказы и распоряжения, поступающие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

"По результатам проверки будет принято решение", — подытожил Генштаб.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, ситуация с кризисом управления и частой сменой командиров будет в дальнейшем ухудшаться и случаев будет становиться еще больше. Причина, по его словам, в столкновении "молодой школы военного искусства" с устаревшей советской пехотной школой.

"И еще есть огромная проблема, когда высшее военное руководство любит давать прямые приказы вплоть до роты батальона. Это превращает среднее звено, оперативные командования, в формальную структуру. Более того, из-за страха перед высшими штабами информация, поступающая снизу, часто искажается", — говорит Фокусу Жданов.

Стоит отметить, что не все разделяют позицию Александра Ширшина — командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди осудил публичные заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

"Мы решаем все вопросы на линейном уровне, в диалоге и консультациях. Занимаем четкую позицию по поводу прилетающих бессмысленных задач, но всегда предлагаем обоснованную альтернативную, более рабочую версию", — отметил Бровди.

В ВСУ меняются командиры: последствия таких увольнений

По мнению Жданова, замена командиров батальонов, которые указывают на проблемы, будет иметь негативные последствия. Опытные комбаты, которые имеют авторитет в подразделениях — "на вес золота". Их замена ослабит подразделения, из-за длительной адаптации командира к подразделению и наоборот. Симороз отмечает, что армия страдает от дисбаланса: есть офицеры уровня подготовки НАТО, но также "персонажи, которые живут совком". Без изменений на высших уровнях командования армия не сможет развиваться.

Как решить кризис управления в украинской армии

Олег Симороз считает, что надо менять тех, кто принимает неадекватные решения.

"Менять надо тех, кто не владеет обстановкой, не находится в зоне боевых действий, опирается на устаревшие доклады. Есть успешные примеры командиров рот и батальонов, а некоторые бригады развиваются и заслуженно становятся корпусами. Однако на высших уровнях не хватает людей с боевым опытом, которые стремятся к модернизации армии", — утверждает ветеран.

По мнению участника боевых действий, для решения этой проблемы нужны управленческие решения, которые обеспечат доверие личного состава и общества. В частности больше привлекать к высшему руководству ВСУ людей с боевым опытом.

По мнению Олега Жданова, решение проблемы заключается в ликвидации "советской верхушки вместе со всем руководящим составом, который работает в этой советской парадигме".

Напомним, что 47-я бригада "Магура" ранее оказывалась в центре скандалов. В июле 2023 года произошел конфликт сержанта Валерия Маркуса и заместителя командира части. Комбриг 47-й ОМБР Александр Сак тогда говорил, что сейчас не время для конфликтов.

В декабре 2024 года Маркус в видеороликах рассказывал о сути конфликта с командованием. Одной из проблем стало комплектование войска.