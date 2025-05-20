Скандали в "Маґурі" та 59-й бригаді: що змушує ефективних бойових командирів йти з ЗСУ

За останні дні одразу кілька бойових командирів — 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" та 59-ї ОШБр — заявили про звільнення або були відсторонені від посад. Причина — конфлікти з вищим керівництвом через суперечливі накази. Фокус розібрався, у чому причина управлінської кризи у ЗСУ, і як це вплине на армію.

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У понеділок, 19 травня стало відомо що підполковника Богдана Шевчука знято з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Нині цю посаду займатиме полковник Олександр Сак.

Причиною звільнення, на думку, Шевчука, став його наказ про виведення його підрозділу з позицій.

"Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", — сказав Шевчук.

Того ж дня стало відомо, що командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Олександр Ширшин нещодавно написав рапорт про звільнення через "дебільні накази" вищого командування ЗСУ.

Звільнення бойових командирів в ЗСУ: головні причини

За словами ветерана російсько-української війни, учасника бойових дій Олега Симороза, посада командира батальйону — це престижна у будь-якій цивілізованій країні світу, але в Україні вона пов’язана з величезними труднощами. Зокрема командири постійно опиняються перед моральним вибором, або йти на угоди із собою, що призведе до втрати особового складу, або боротися за своїх людей, що надзвичайно складно. Через неадекватні накази багато хто не бажає нести відповідальність за необґрунтовані смерті підлеглих, що змушує їх подавати рапорти на звільнення.

"Ситуація дійшла до того, що у проблемних бригадах неможливо знайти командира батальйону. Ніхто не хоче йти на цю посаду. Командир батальйону — ключова постать, цар і Бог, який мотивує бійців іти в бій, але брак підтримки та розуміння з боку вищого керівництва ускладнює їхню роботу", — каже Фокусу Симороз.

Основна причина кризи управління, за словами ветерана у вищому командуванні. Зокрема Генеральний штаб та оперативно-тактичні групи закриті до адекватної комунікації та розпорядження наказів. Армія часто нагадує "дитячий садок кар’єристів", де окремі особи будують політичну кар’єру та "заробляють медалі".

Зокрема погіршує ситуація відсутність контролювальних механізмів.

"Немає запобіжників, щоб був орган контролю, який дасть тверезу оцінку. Як приклад, випадок із 47-ю бригадою, де Генштаб зайняв "неадекватну позицію", налаштовуючи підрозділи проти командира, який публічно вказав на неадекватні накази. Це свідчить про неготовність вищого керівництва сприймати критику. Вище керівництво часто не володіє оперативною обстановкою, спирається на застарілі дані та ставить некоректні задачі. Є бригадні генерали, які пережили в армії 20–30 років, сидять у кабінетах і не розбираюсь в обставинах. Це гальмує розвиток армії та штовхає її назад", — вважає Симороз.

За словами ветерана, наразі Генштаб демонструє "погану комунікацію" та замовчує проблеми, як у випадку з комбатом 47-ї бригади.

Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ прокоментував заяву комбата 47-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

Начальник Генштабу ЗСУ розпорядився створити робочу групу із всебічного вивчення обставин, викладених у публікації Ширшина.

Окремо командування обіцяє детально вивчити накази і розпорядження, що надходять із різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.

"За результатами перевірки буде ухвалено рішення", — підсумував Генштаб.

На думку військового експерта Олега Жданова, ситуація з кризою управління та частою зміною командирів буде надалі погіршуватися і випадків буде ставати ще більше. Причина, за його словами, у зіткненні "молодої школи воєнного мистецтва" із застарілою радянською піхотною школою.

"І ще є величезна проблема, коли вище військове керівництво полюбляє давати прямі накази аж до роти батальйону. Це перетворює середню ланку, оперативні командування, на формальну структуру. Ба більше, через страх перед вищими штабами інформація, що надходить знизу, часто спотворюється", — каже Фокусу Жданов.

Варто зазначити, що не всі розділяють позицію Олександра Ширшина — командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді засудив публічні заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

"Ми вирішуємо усі питання на лінійному рівні, у діалозі та консультаціях. Займаємо чітку позицію з приводу прилітаючих безглуздих задач, але завжди пропонуємо обґрунтовану альтернативну, більш робочу версію", — зазначив Бровді.

В ЗСУ змінюються командири: наслідки таких звільнень

На думку Жданова, заміна командирів батальйонів, які вказують на проблеми, матиме негативні наслідки. Досвідчені комбати, які мають авторитет у підрозділах — "на вагу золота". Їхня заміна послабить підрозділи, через тривалу адаптацію командира до підрозділу і навпаки. Симороз наголошує, що армія страждає від дисбалансу: є офіцери рівня підготовки НАТО, але також "персонажі, які живуть совком". Без змін на вищих рівнях командування армія не зможе розвиватися.

Як вирішити кризу управління в українській армії

Олег Симороз вважає, що треба змінювати тих, хто приймає неадекватні рішення.

"Міняти треба тих, хто не володіє обстановкою, не перебуває в зоні бойових дій, спирається на застарілі доповіді. Є успішні приклади командирів рот і батальйонів, а деякі бригади розвиваються та заслужено стають корпусами. Проте на вищих рівнях бракує людей із бойовим досвідом, які прагнуть модернізації армії", — стверджує ветеран.

На думку учасника бойових дій, для вирішення цієї проблеми потрібні управлінські рішення, які забезпечать довіру особового складу та суспільства. Зокрема більше залучати до вищого керівництва ЗСУ людей з бойовим досвідом.

На думку Олега Жданова, вирішення проблеми полягає у ліквідації "радянської верхівки разом зі всім керівним складом, який працює в цій радянській парадигмі".

Нагадаємо, що 47-а бригада "Маґура" раніше опинялася в центрі скандалів. У липні 2023 року стався конфлікт сержанта Валерія Маркуса і заступника командира частини. Комбриг 47-ї ОМБР Олександр Сак тоді говорив, що зараз не час для конфліктів.

У грудні 2024 року Маркус у відеороликах розповідав про суть конфлікту з командуванням. Однією з проблем стало комплектування війська.