Наказав виводити людей: командир 59 ОШБр Шевчук підтвердив свою відставку, деталі

Підполковник повідомив, що наказ про зняття його з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем надійшов вночі 16 травня без попередження. Нині посаду Шевчука займатиме полковник Олександр Сак.

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Коментар щодо свого звільнення Богдан Шевчук дав журналістам "Суспільного".

Підполковник Шевчук повідомив, що наказ про зняття його з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем надійшов вночі 16 травня. На його думку, причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. За словами військового, бригади просто не витримують натиску противника.

"Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", — сказав Шевчук.

Богдан Шевчук на зустрічі із президентом України Фото: АрміяInform

За його словами, рішення про зняття з посади ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Можливо, на його думку, я десь не впорався" — сказав Шевчук.

Замість Богдана Шевчука командиром 59-ї ОШБр призначили Олександра Сака, який донедавна очолював 53 бригаду, а до цього 47 окрему механізованої бригади "Магура".

Олександр Сак Фото: varta1.com.ua

За словами Шевчука, зараз він допомагає Саку увійти у курс справ.

"Я жив цією бригадою. Насправді в 59-й бригаді зараз сформована надпотужна команда і вона показує результати на полі бою. Бригада зараз ефективно воює проти 6 (російських, — ред.) бригад. Цьому потрібно не заважати. Тому намагаюсь якомога детальніше увести в курс справ нового командира бригади. Бригада у тяжких боях згуртувалася. Почали приймати правильні кадрові рішення. Я дуже задоволений роботою команди 59-ї бригади", — сказав він.

За його словами, більшість командирів батальйонів 59 ОШБр нині мають право на звільнення, але лишаються на полі бою.

"Хтось був у полоні, хтось інвалід другої групи, працює з ампутацією і керує боєм. Це потужний колектив — майбутнє Збройних Сил, який ні в якому разі не можна втратити", — сказав Шевчук.

Пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив журналістам усунення з посади Богдана Шевчука, наголосивши, що ці новини "на рівні чуток". За його словами, Шевчук продовжує виконувати повноваження командира бригади й розпорядження про його звільнення немає.

У Генштабі ЗСУ звільнення Богдана Шевчука не коментували.

Нагадаємо, Фокус писав про звільнення комбрига Богдана Шевчука. Деякі військові прокоментували його відставку та нагадали, що його часто критикували за погане керування.

А командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин нещодавно написав рапорт про звільнення через "дебільні накази" вищого командування ЗСУ.

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