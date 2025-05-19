Приказал выводить людей: командир 59 ОШБр Шевчук подтвердил свою отставку, детали

Подполковник сообщил, что приказ о снятии его с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения. Сейчас должность Шевчука будет занимать полковник Александр Сак.

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Комментарий относительно своего увольнения Богдан Шевчук дал журналистам "Суспільного".

Подполковник Шевчук сообщил, что приказ о снятии его с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем поступил ночью 16 мая. По его мнению, причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. По словам военного, бригады просто не выдерживают натиска противника.

"Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", — сказал Шевчук.

Богдан Шевчук на встрече с президентом Украины Фото: АрміяInform

По его словам, решение о снятии с должности принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Возможно, по его мнению, я где-то не справился" — сказал Шевчук.

Вместо Богдана Шевчука командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака, который до недавнего времени возглавлял 53 бригаду, а до этого 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

Александр Сак Фото: varta1.com.ua

По словам Шевчука, сейчас он помогает Саку войти в курс дел.

"Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда и она показывает результаты на поле боя. Бригада сейчас эффективно воюет против 6 (российских, — ред.) бригад. Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь как можно подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады", — сказал он.

По его словам, большинство командиров батальонов 59 ОШБр сейчас имеют право на увольнение, но остаются на поле боя.

"Кто-то был в плену, кто-то инвалид второй группы, работает с ампутацией и руководит боем. Это мощный коллектив — будущее Вооруженных Сил, который ни в коем случае нельзя потерять", — сказал Шевчук.

Пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил журналистам отстранение от должности Богдана Шевчука, отметив, что эти новости "на уровне слухов". По его словам, Шевчук продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

В Генштабе ВСУ увольнение Богдана Шевчука не комментировали.

Напомним, Фокус писал об увольнении комбрига Богдана Шевчука. Некоторые военные прокомментировали его отставку и напомнили, что его часто критиковали за плохое управление.

А командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин недавно написал рапорт об увольнении из-за "дебильных приказов" высшего командования ВСУ.

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