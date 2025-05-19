В 59-й бригаде ВСУ сменили комбрига Шевчука: его место занял Александр Сак, – СМИ

Богдана Шевчука уволили с должности командира 59-й бригады ВСУ, воюющей на одном из самых тяжелых участков фронта. По данным СМИ, решение принимал лично главком ВСУ Александр Сырский.

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О смене командующего рассказали источники издания "Украинская правда".

Вместо Шевчука назначили полковника Александра Сака, управлявшего 53-й бригадой. Причины замены неизвестны, собеседники издания говорят об усложнении обстановки на участке Покровского направления, где держит оборону 59-я бригада.

Комбрига заменили 15 или 16 мая. Источники в Силах обороны отмечают, что решение об отстранении Шевчука принимал не командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, в подчинении которого с начала 2025 года была 59-я бригада, а лично главком ВСУ Александр Сырский.

Богдана Шевчука заменили 15 или 16 мая

По словам собеседников, у Сухаревского были напряженные отношения с Шевчуком. Источники Hromadske в бригаде также подтвердили назначение Сака вместо Шевчука.

Александр Сак ранее руководил 53-й механизированной бригадой, сейчас она участвует в боях в лесах Кременной. До этого был комбригом в 47-й и в 93-й бригадах. Собеседники "УП" в Силах обороны говорят о его хорошей репутации.

Перед ним стоит задача за весьма короткий срок понять состояние дел в 59-й бригаде и управлять ее действиями на новом направлении, где ВС РФ ведут активное наступление.

Богдана Шевчука, как указывает hromadske, после назначения на должность часто критиковали за плохое управление, сомнительные приказы и пренебрежение жизнью военных.

Парамедик Екатерина (Пташка) Полищук, защищавшая "Азовсталь", призывала верховного главнокомандующего Владимира Зеленского проверить действия командира 59-й бригады.

Шевчука обвиняли в "слепом карьеризме, устранении несогласных и унижении личного состава". Сырский поручил начальнику Военной службы правопорядка ВСУ проверить положение дел в 59-й бригаде.

Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин недавно написал рапорт об увольнении из-за "дебильных приказов" вышестоящего командования ВСУ.

Фокус ранее писал об увольнении спикера Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева после его угроз журналистам-расследователям.