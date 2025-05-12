Поблагодарили и попрощались: КГВА уволила спикера Иевлева после угроз журналисту

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о потере спикера Евгения Иевлева. Иевлев, который фигурирует в скандале с угрозами журналисту "Свободного радио", уволен с должности. Ткаченко поблагодарил бывшего сотрудника.

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О решении по Иевлеву говорится в сообщении главы КГВА на странице Facebook.

Днем 12 мая Ткаченко написал, что спикер военной администрации находится на рабочем месте последний день. Чиновник не обнародовал причину увольнения и по какой процедуре состоялось прощание с работником: речь идет о рапорте, переводе или что-то другое. Глава КГВА поблагодарил Иевлева за работу и заявил, что ищет нового спикера. Также не объясняется, начали ли служебное расследование по скандальной ситуации с угрозами журналисту.

"Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера. Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины", — говорится в заметке.

Угрозы журналисту — Тимур Ткаченко о спикере Иевлева Фото: Скриншот

На странице Facebook Иевлева пока нет реакции на увольнение с должности спикера КГВА. В то же время неделю назад, 5 мая, он рассказал о службе в ВСУ своего отца, Сергея Иевлева, а также о собственном пребывании в армии. Указано, что публикации в медиа, в которых говорилось о сомнительной декларации отца, являются "манипулятивными, эмоциональными, хайпом".

Угрозы журналисту — детали

5 мая на портале медиа "Свободное радио" рассказали об угрозах журналисту Евгению Вакуленко. Как выяснилось, Вакуленко сделал расследование относительно имущества работников Покровского терцентра комплектования. Среди прочих, речь шла о Сергее Иевлеве. Расследование показало, что жена фигуранта имеет автомобиль Toyota Land Cruiser 2011 г.в. стоимостью более 700 тыс. грн. При этом декларация госслужащего не показывает, что он может сделать такую покупку, написал журналист. После публикации материала к Вакуленко в друзья Facebok присоединился спикер КГВА. Спикер начал угрожать с использованием обсценной лексики, свидетельствуют скриншоты. При этом Евгений Иевлев уверял, что отец полжизни собирал деньги на 15-летнюю машину, но отказался предоставлять официальный комментарий.

Угрозы журналисту — скриншот переписки Иевлева и Вакуленко Фото: Скриншот Угрозы журналисту — реакция Иевлева на расследование Фото: Скриншот

В заявлении "Громадському" фигурант скандала объяснил, что на самом деле не конфликтовал с журналистом Вакуленко. По его словам, редакция "Свободного радио" якобы хотела сделать "шок-контент".

На ресурсах КГВА в течение недели не отыскалось реакций на скандал между спикером и журналистом. Кроме того, на событие не отреагировало НАПК и НАБУ, которые занимаются электронными декларациями чиновников и возможными злоупотреблениями на государственной службе.

Напоминаем, 12 мая пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила о работе командующего Пивненко, который упоминался в контексте расследования НАБУ о хищении имущества.