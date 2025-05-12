Написал о РСЗО "Град": генерал Пивненко не отстранен от работы, — заявление Нацгвардии

Пресс-служба Национальной гвардии Украины опровергла информацию об отстранении от службы командующего НГУ, бригадного генерала Александра Пивненко. На странице генерала появилось сообщение, связанное с выполнением должностных обязанностей.

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Заявление НГУ, которое появилось после обысков НАБУ, опубликовали на странице Facebook военного формирования.

Сообщение пресс-службы Нацгвардии относительно Пивненко появилось около 16 часов 12 мая. Отмечается, что генерал выполняет служебные обязанности и его не отстраняли от работы. Также указано, что не стоит распространять недостоверную информацию, которая касается работы командующего. При этом не было других комментариев, которые касались бы заявлений медиа о деле НАБУ в Нацгвардии.

НАБУ и Нацгвардия — НГУ об отсрочке Пивненко Фото: Скриншот

На странице Facebook Александр Пивненко пока нет реакции на обыски в Нацгвардии. Утром 12 мая генерал опубликовал сообщение, в котором говорилось о модернизации РСЗО БМ-1 "Град". Командующий написал, что в БМ-1 заменили шасси, установили средства РЭБ и новые системы наведения, увеличили боекомплект.

НАБУ и Нацгвардия — детали

Отметим, 10 мая в Telegram-канале МВД сообщили, что отстранили от работы шестерых работников Нацгвардии, касающихся материально-технического обеспечения. Ведомство не назвало имен, лишь указало, что начало служебное расследование. Между тем источники медиа "Зеркало недели" заявили, что речь идет о деле Национального антикоррупционного бюро. Согласно данным медиа, НАБУ провело обыски у топ-военных Нацгвардии. Среди них — у командующего НГУ Александра Пивненко, а также у Сергея Гриценко, Николая Модлинского, Александра Калатинца, Дениса Газана, Владимира Федоровского. Расследование бюро может касаться Центральной базы НГУ: речь идет о статьях Уголовного кодекса о растрате госимущества, отмывании доходов и взяточничестве. Неизвестные фигуранты могут быть причастны к взятке в 190 млн грн, которая выражалась в машине Toyota RAV-4 и помещении 70 кв. м, написали журналисты.

Тем временем командир 1 корпуса НГУ Денис Прокопенко ("Редис") в Facebook отреагировал на информацию о НАБУ и Нацгвардии. Он заявил, что собственными глазами видел эффективную работу Пивненко и отвергает мнение о его причастности к "взяточничеству и казнокрадству".

Напоминаем, в апреле экс-заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов, который находится под подозрением НАБУ и САП, отреагировал на новые расследования.