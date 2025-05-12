Написав про РСЗВ "Град": генерал Півненко не відсторонений від роботи, — заява Нацгвардії

Пресслужба Національної гвардії України спростувала інформацію про відсторонення від служби командувача НГУ, бригадного генерала Олександра Півненка. На сторінці генерала з'явився допис, пов'язаний з виконанням посадових обов'язків.

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Заяву НГУ, яка з'явилась після обшуків НАБУ, опублікували на сторінці Facebook військового формування.

Допис пресслужби Нацгвардії щодо Півненка з'явився близько 16 год 12 травня. Наголошується, що генерал виконує службові обов'язки і його не відстороняли від роботи. Також зауважується, що не варто поширювати недостовірну інформацію, яка стосується роботи командувача. При цьому не було інших коментарів, які стосувалися б заяв медіа про справу НАБУ в Нацгвардії.

НАБУ та Нацгвардія - НГУ про відстронення Півненка Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Олександр Півненка поки немає дописів з коментарями щодо обшуків у Нацгвардії. Зранку 12 травня генерал опублікував повідомлення, у якому ішлося про модернізацію РСЗВ БМ-1 "Град". Командувач написав, що у БМ-1 замінили шасі, встановили засоби РЕБ та нові системи наведення, збільшили боєкомплект.

НАБУ та Нацгвардія — деталі

Зазначимо, 10 травня в Telegram-каналі МВС повідомили, що відсторонили від роботи шістьох працівників Нацгвардії, дотичних до матеріально-технічного забезпечення. Відомство не назвало імен, лише вказано, що почало службове розслідування. Тим часом джерела медіа "Дзеркало тижня" заявили, що ідеться про справу Національного антикорупційного бюро. Згідно з даними медіа, НАБУ провело обшуки у топвійськових Нацгвардії. Серед них — у командувача НГУ Олександра Півненка, а також у Сергія Гриценка, Миколи Модлінського, Олександра Калатинця, Дениса Газана, Володимира Федоровського. Розслідування бюро може стосуватись Центральної бази НГУ: ідеться про статті Кримінального кодексу про розтрату держмайна, відмивання доходів та хабарництво. Фігуранти, імен яких не оприлюднені, можуть бути причетні до хабаря у 190 млн грн, який виражався у машині Toyota RAV-4 та приміщенні 70 кв. м, написали журналісти.

Тим часом командир 1 корпусу НГУ Денис Прокопенко ("Редіс") у Facebook відреагував на інформацію про НАБУ та Нацгвардію. Він заявив, що на власні очі бачив ефективну роботу Півненка і відкидає думку про його причетність до "хабарництва та казнокрадства".

Нагадуємо, у квітня ексзаступник глави офісу президента Андрій Смирнов, який перебуває під підозрою НАБУ та САП, відреагував на нові розслідування.