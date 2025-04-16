"Лайфхак як ловити велику рибу": ексзаступник голови ОП Смирнов відреагував на нові підозри

Колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов стверджує, що йому повідомили нову підозру в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі через закінчення строків розслідування у справі про незаконне збагачення.

Related video

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, розмістивши відповідний допис.

Пост Андрія Смирнова Фото: Андрій Смирнов, Facebook

Нові підозри ексзаступник голови Офісу президента назвав "лайфхаком від НАБУ та САП, як ловити "велику рибу". Андрій Смирнов зазначив, що йому вручили нову підозру за начебто фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди, яка мала місце три роки тому.

За його словами, правоохоронці додали до справи звинувачення у легалізації коштів, отриманих нібито злочинним шляхом, що теж датується трьома роками тому. Він також наголосив, що пости про "викриття на одержанні хабаря" прямо протирічать офіційним повідомленням про підозру, які були йому вручені.

"Мені б дійсно хотілося написати великий текст і додати до нього весь цей сюр, з так званими "доказами", який ми читаємо у вручених документах. Але збережемо його на потім", — йдеться у повідомленні Андрія Смирнова.

У середу, 16 квітня, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі на суму 15,7 млн грн. Тоді правоохоронці не називали його ім'я, однак ЗМІ повідомляли, що мова йде про Андрія Смирнова. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, ексзаступнику голови ОП Смирнову у травні 2024 року повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За словами колишнього чиновника, у нього провели обшук. Експосадовець заявив, що переконаний у своїй правоті та буде доводити її всіма доступними способами.