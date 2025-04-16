"Лайфхак как ловить крупную рыбу": экс-замглавы ОП Смирнов отреагировал на новые подозрения

Бывший заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов утверждает, что ему сообщили новое подозрение в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере из-за окончания сроков расследования по делу о незаконном обогащении.

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Об этом он заявил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее сообщение.

Пост Андрея Смирнова Фото: Андрей Смирнов, Facebook

Новые подозрения экс-заместитель главы Офиса президента назвал "лайфхаком от НАБУ и САП, как ловить "большую рыбу". Андрей Смирнов отметил, что ему вручили новое подозрение по якобы факту принятия предложения неправомерной выгоды, которое имело место три года назад.

По его словам, правоохранители добавили к делу обвинения в легализации средств, полученных якобы преступным путем, что тоже датируется тремя годами назад. Он также отметил, что посты о "разоблачении на получении взятки" прямо противоречат официальным сообщениям о подозрении, которые были ему вручены.

"Мне бы действительно хотелось написать большой текст и добавить к нему весь этот сюр, с так называемыми "доказательствами", который мы читаем во врученных документах. Но сохраним его на потом", — говорится в сообщении Андрея Смирнова.

В среду, 16 апреля, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере на сумму 15,7 млн грн. Тогда правоохранители не называли его имя, однако СМИ сообщали, что речь идет об Андрее Смирнове. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализации незаконно приобретенных средств, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, экс-заместителю председателя ОП Смирнову в мае 2024 года сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По словам бывшего чиновника, у него провели обыск. Экс-чиновник заявил, что убежден в своей правоте и будет доказывать ее всеми доступными способами.