Подякували і попрощалися: КМВА звільнила речника Ієвлєва після погроз журналісту

Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про втрату речника Євгена Ієвлєва. Ієвлєв, який фігурує у скандалі з погрозами журналісту "Вільного радіо", звільнений з посади. Ткаченко подякував колишньому співробітнику.

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Про рішення щодо Ієвлєва ідеться у повідомленні глави КМВА на сторінці Facebook.

Вдень 12 травня Ткаченко написав, що речник військової адміністрації перебуває на робочому місці останній день. Посадовець не оприлюднив причину звільнення та по якій процедурі відбулось прощання з працівником: ідеться про рапорт, переведення чи щось інше. Глава КМВА подякував Ієвлєву за роботу та заявив, що шукає нового речника. Також не пояснюється, чи почали службове розслідування щодо скандальної ситуації з погрозами журналісту.

"Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України", — ідеться у дописі.

Погрози журналісту - Тимур Ткаченко про речника Ієвлєва Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Ієвлєва поки що немає реакції на звільнення з посади речника КМВА. Водночас тиждень тому, 5 травня, він розповів про службу в ЗСУ свого батька, Сергія Ієвлєва, а також про власне перебування у війську. Вказано, що публікації в медіа, у яких ішлося про сумнівну декларацію батька, є "маніпулятивними, емоційними, хайпом".

Погрози журналісту — деталі

5 травня на порталі медіа "Вільне радіо" розповіли про погрози журналісту Євгену Вакуленку. Як з'ясувалось, Вакуленко зробив розслідування щодо майна працівників Покровського терцентру комплектування. Серед інших, ішлося про Сергія Ієвлєва. Розслідування показало, що дружина фігуранта має автомобіль Toyota Land Cruiser 2011 р.в. вартістю понад 700 тис. грн. При цьому декларація держслужбовця не показує, що він може зробити таку покупку, написав журналіст. Після публікації матеріалу до Вакуленка в друзі Facebok долучився речник КМВА. Речник почав погрожувати з використанням обсценної лексики, свідчать скриншоти. При цьому Євген Ієвлєв запевняв, що батько пів життя збирав гроші на 15-річну машину, але відмовився надавати офіційний коментар.

Погрози журналісту - скриншот листування Ієвлєва та Вакуленка Фото: Скриншот Погрози журналісту - реакція Ієвлєва на розслідування Фото: Скриншот

У заяві "Громадському" фігурант скандалу пояснив, що насправді не конфліктував з журналістом Вакуленком. З його слів, редакція "Вільного радіо" начебто хотіла зробити "шок-контент".

На ресурсах КМВА протягом тижня не відшукалось реакцій на скандал між речником та журналістом. Крім того, на подію не відреагувало НАЗК та НАБУ, які займаються електронними деклараціями чиновників та можливими зловживаннями на державній службі.

Нагадуємо, 12 травня пресслужба Національної гвардії України повідомила про роботу командувача Півненка, який згадувався у контексті розслідування НАБУ про розкрадання майна.