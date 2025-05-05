Речник Київської МВА погрожував журналісту через статтю про майно його батька з Покровського ТЦК

Журналіст "Вільного Радіо" Євген Вакуленко отримав погрози після публікації матеріалу про декларацію службовця Покровського районного ТЦК. Повідомлення про намір фізичної розправи надійшли від речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва — сина фігуранта матеріалу. Інформацію у статті чоловік назвав неправдивою, але наводити докази своєї правоти відмовився.

Related video

Про це повідомляє "Вільне Радіо".

Як пише видання, на початку травня 2025 року журналіст "Вільного Радіо" Євген Вакуленко опублікував статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік. Усі дані для матеріалу видання взяло з відкритих джерел — Єдиного держреєстру декларацій.

Серед фігурантів тексту був і батько речника Київської ВА та військового Євгена Ієвлєва — військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв. Він задекларував у власності дружини Світлани Ієвлєвої Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень. Водночас офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає.

"Ми писали інформаційні запити у всі відділки ТЦК Донеччини, де працюють посадовці, які фігурували у тексті. Ми просили, щоб вони просто пояснили, як змогли купити ті чи інші машини. Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит, — Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами, та опублікували статтю", — каже автор матеріалу Євген Вакуленко.

Після публікації матеріалу до журналіста у друзі на фейсбуці додався Євген Ієвлєв.

"Написав під постом з іншим моїм матеріалом прохання написати йому. Я написав. Першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично, розправою", — розповідає Євген Вакуленко.

Зокрема, у повідомленні Ієвлєв стверджував, що "розіб’є ї*ало" журналісту, коли побачить його наживо. Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".

Увага, на цьому та подальших зображеннях міститься нецензурна лексика. Не переглядайте їх, якщо ви чутливі до такого вмісту.

Переписка Євгена Вакуленка та Євгена Ієвлєва Фото: Скриншот

"Коли я перепитав, про що мова і чому така агресія — він пояснив, що йдеться про його батька Сергія Ієвлева, який роками накопичував гроші та купив для своєї дружини "15-річного Крузака", — додає журналіст.

Як розповів Вакуленко, після погроз він запропонував Ієвлєву надати "Вільному Радіо" коментар щодо статків його батька. Однак той від пропозиції відмовився, паралельно звинувачуючи журналіста в некомпетентності та спробі "формально зберегти обличчя".

Переписка Євгена Вакуленка та Євгена Ієвлєва Фото: Скриншот

Переписка Євгена Вакуленка та Євгена Ієвлєва Фото: Скриншот

Зазначимо, що згідно з декларацією Сергія Ієвлєва, військовослужбовець Покровського ТЦК останні три роки декларував тільки свою зарплату — без накопичень. Якщо посадовець і справді, як стверджує його син, роками накопичував гроші на купівлю автівки, він мав би відобразити це у своїх річних деклараціях.

"Я побачив, що він (Євген Ієвлєв, — ред.) чинний посадовець і є речником Київської міської військової адміністрації. Тому мене здивувала його поведінка і небажання конструктивно розв’язати це питання", — сказав Вакуленко.

Редакція Вільного Радіо вважає ці дії тиском на журналістів та розцінює слова Євгена Ієвлєва як спробу перешкоджання законній професійній діяльності.

"Ми розуміємо, що матеріал непростий. Є питання, на які у нас не знайшлося відповідей, і які нам не надали. На жаль, корупційні ризики у цій сфері існують, тому ми й проаналізували відкриті декларації. Емоційну реакцію людини зрозуміти можна, водночас рівень погроз вимагає реакції з нашого боку та розголосу щодо цього факту, адже йдеться про державного службовця (військові адміністрації — це ж державна вертикаль влади).

Ми надали можливість пояснити нестикування в декларуванні всім фігурантам, надсилали запити у відповідні ТЦК та СП, щоб у випадку помилки з нашого боку збалансувати матеріал більше. Водночас додавати нічого згадані люди не стали, на що теж мають право. Звинувачення — це не наша зона відповідальності, саме тому в матеріалі повністю дотримала презумпція невинуватості. Сподіваємось, що ця ситуація спонукає фігурантів статті переглянути свої підходи до декларування, щоб подібних питань надалі не виникало", — зазначила головна редакторка Вільного Радіо Анна Сердюк.

Водночас у коментарі hromadske Ієвлєв розповів, що ніякого конфлікту із журналістом "Вільного радіо" в нього немає, а також припустив, що медійники намагаються зробити "шок-контент, який легко продається".

"Військовослужбовець, якому 60 років, який у 2017 році повернувся на військову службу, — якщо взяти порахувати його декларації, то там на 15 таких Land Cruiser буде", — каже речник КМВА про свого батька.

Окрім цього, Ієвлєв звинуватив журналістів у непрофесіоналізмі та наголосив, що його батько купив "15-річний Land Cruiser за менше ніж 20 тисяч доларів".

"Звісно, що ця людина в ТЦК. У нас же не мають військовослужбовці ТЦК мати до цього стосунку, вони мають, певно, їздити на Daewoo Lanos (…) Якщо журналіст має претензії на якесь напівправдиве розслідування, то опублікуйте декларації за 3-4 роки до цього, що купувалося, що продавалося, і тоді вже можна із цього зробити висновки", — наголосив Ієвлєв.

Також він зазначив, що минулого року Національне агентство із запобігань корупції провело повний моніторинг способу життя батька Ієвлєва та його матері, і, мовляв, жодних зауважень у них не було.

Нагадаємо, нардеп Анатолій Бурміч поскаржився на малу зарплату і захотів компенсації. Водночас електронна декларація політика показує велику кількість майна та власний бізнес.