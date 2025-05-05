Спикер Киевской МВА угрожал журналисту из-за статьи об имуществе его отца из Покровского ТЦК

Журналист "Свободного Радио" Евгений Вакуленко получил угрозы после публикации материала о декларации служащего Покровского районного ТЦК. Сообщение о намерении физической расправы поступили от спикера Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева — сына фигуранта материала. Информацию в статье мужчина назвал ложной, но приводить доказательства своей правоты отказался.

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Об этом сообщает "Свободное радио".

Как пишет издание, в начале мая 2025 года журналист "Свободного Радио" Евгений Вакуленко опубликовал статью о состоянии работников ТЦК Донетчины за 2024 год. Все данные для материала издание взяло из открытых источников — Единого госреестра деклараций.

Среди фигурантов текста был и отец спикера Киевской ВА и военного Евгения Иевлева — военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев. Он задекларировал в собственности жены Светланы Иевлевой Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен. В то же время официальных доходов у жены, согласно документам, нет.

"Мы писали информационные запросы во все отделения ТЦК Донецкой области, где работают должностные лица, которые фигурировали в тексте. Мы просили, чтобы они просто объяснили, как смогли купить те или иные машины. Единственное ТЦК, которое не предоставило ответа на информационный запрос, — Покровское. Мы ждали более 5 рабочих дней, как положено по законам, и опубликовали статью", — говорит автор материала Евгений Вакуленко.

После публикации материала к журналисту в друзья на фейсбуке добавился Евгений Иевлев.

"Написал под постом с другим моим материалом просьбу написать ему. Я написал. Первым же сообщением получил от него длинное письмо, в котором, кроме обвинений в пророссийскости, он угрожал мне физически, расправой", — рассказывает Евгений Вакуленко.

В частности, в сообщении Иевлев утверждал, что "разобьет е*ало" журналисту, когда увидит его вживую. Вакуленко он назвал "врагом Украины и Украинского народа", который "продает треш-контент".

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Переписка Евгения Вакуленко и Евгения Иевлева Фото: Скриншот

"Когда я переспросил, о чем речь и почему такая агрессия — он объяснил, что речь идет о его отце Сергее Иевлеве, который годами накапливал деньги и купил для своей жены "15-летнего Крузака", — добавляет журналист.

Как рассказал Вакуленко, после угроз он предложил Иевлеву предоставить "Свободному Радио" комментарий относительно состояния его отца. Однако тот от предложения отказался, параллельно обвиняя журналиста в некомпетентности и попытке "формально сохранить лицо".

Переписка Евгения Вакуленко и Евгения Иевлева Фото: Скриншот

Переписка Евгения Вакуленко и Евгения Иевлева Фото: Скриншот

Отметим, что согласно декларации Сергея Иевлева, военнослужащий Покровского ТЦК последние три года декларировал только свою зарплату — без накоплений. Если чиновник действительно, как утверждает его сын, годами накапливал деньги на покупку автомобиля, он должен был бы отразить это в своих годовых декларациях.

"Я увидел, что он (Евгений Иевлев, — ред.) действующий чиновник и является спикером Киевской городской военной администрации. Поэтому меня удивило его поведение и нежелание конструктивно решить этот вопрос", — сказал Вакуленко.

Редакция Свободного Радио считает эти действия давлением на журналистов и расценивает слова Евгения Иевлева как попытку препятствования законной профессиональной деятельности.

"Мы понимаем, что материал непростой. Есть вопросы, на которые у нас не нашлось ответов, и которые нам не предоставили. К сожалению, коррупционные риски в этой сфере существуют, поэтому мы и проанализировали открытые декларации. Эмоциональную реакцию человека понять можно, вместе с тем уровень угроз требует реакции с нашей стороны и огласки по этому факту, ведь речь идет о государственном служащем (военные администрации — это же государственная вертикаль власти).

Мы предоставили возможность объяснить несостыковки в декларировании всем фигурантам, отправляли запросы в соответствующие ТЦК и СП, чтобы в случае ошибки с нашей стороны сбалансировать материал больше. В то же время добавлять ничего упомянутые люди не стали, на что тоже имеют право. Обвинения — это не наша зона ответственности, поэтому в материале полностью соблюдена презумпция невиновности. Надеемся, что эта ситуация побудит фигурантов статьи пересмотреть свои подходы к декларированию, чтобы подобных вопросов в дальнейшем не возникало", — отметила главный редактор Свободного Радио Анна Сердюк.

В то же время в комментарии hromadske Иевлев рассказал, что никакого конфликта с журналистом "Свободного радио" у него нет, а также предположил, что медийщики пытаются сделать "шок-контент, который легко продается".

"Военнослужащий, которому 60 лет, который в 2017 году вернулся на военную службу, — если взять посчитать его декларации, то там на 15 таких Land Cruiser будет", — говорит спикер КГВА о своем отце.

Кроме этого, Иевлев обвинил журналистов в непрофессионализме и отметил, что его отец купил "15-летний Land Cruiser за менее чем 20 тысяч долларов".

"Конечно, что этот человек в ТЦК. У нас же не должны военнослужащие ТЦК иметь к этому отношения, они должны, вероятно, ездить на Daewoo Lanos (...) Если журналист имеет претензии на какое-то полуправдивое расследование, то опубликуйте декларации за 3-4 года до этого, что покупалось, что продавалось, и тогда уже можно из этого сделать выводы", — подчеркнул Иевлев.

Также он отметил, что в прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полный мониторинг образа жизни отца Иевлева и его матери, и, мол, никаких замечаний у них не было.

Напомним, нардеп Анатолий Бурмич пожаловался на малую зарплату и захотел компенсации. В то же время электронная декларация политика показывает большое количество имущества и собственный бизнес.