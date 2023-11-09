Ракетный удар по 128-й бригаде: СМИ выяснили новые подробности трагедии

Российские военные атаковали через 10 минут после начала церемонии награждения. Мероприятие не началось вовремя, его откладывали на 30 минут, рассказали журналисты со ссылкой на бойцов бригады.

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3 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по прифронтовому селу Запорожской области, где награждали бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли украинские военные, в том числе высокопоставленные офицеры. Об этом сообщило издание The Washington Post 9 ноября.

"Вместо празднования отваги и заслуги бойцов церемония награждения превратилась в кровопролитие", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что во время атаки погибли по меньшей мере 19 военных, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и лучших бойцов бригады. Кроме этого, десятки военных получили ранения. Один из бойцов отметил, что трудно сказать, сколько людей было ранено или убито.

"На момент обстрела насчитан 21 человек. Все ли выжили в больнице — неизвестно", — заявил он.

Журналисты рассказали, что по некоторым данным, произошло не один, а два ракетных удара через 10 минут после начала церемонии награждения. Вражеская ракета попала во двор здания, где проходило мероприятие. По информации бойцов бригады, подобные церемонии обычно проводят в хорошо защищенном место с участием малого количества людей, однако 3 ноября в награждении на открытом воздухе приняли участие почти 100 человек, часть из которых не получила медали. В частности, в списке награжденных было 43 человека.

По словам первого бригадира, место церемонии было "постоянно в зоне действия баллистических ракет и всего остального, что летит издалека". По его словам, атаку нужно было спланировать заранее, поскольку ракету нельзя запустить за несколько минут, поэтому враг понимал, что нацеливает ракету туда, где находится много офицеров.

"Пока непонятно, что именно произошло — то ли это местные жители позвонили и сообщили, что собралась куча людей, или произошла утечка информации из внутреннего штаба бригады", — сказал первый бригадир.

Также военные рассказали, что мероприятие отложили на 30 минут, поэтому солдаты долго стояли во дворе. Кроме этого, командир бригады Лысюк опоздал, он прибыл через несколько минут после удара.

Удар по 128-й бригаде: что известно

3 ноября в одном из прифронтовых сел в Запорожской области состоялось торжественное награждение бойцов 128-й бригады ВСУ, во время которого Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар. В связи с трагедией с 6 ноября в Закарпатской области объявили трехдневный траур.

Позже украинский журналист и блогер Денис Казанский опубликовал видео удара по 128-й бригаде ВСУ, которое выложили российские Telegram-каналы. Журналист заявил, что враг все видел и фиксировал на беспилотный летательный аппарат.

5 ноября экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером", в результате чего погибло 28 бойцов, еще 53 получили ранения. Однако утром 6 ноября пресс-служба 128-й бригады сообщила о 19 жертвах.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что расследование установит всех виновных лиц. Кроме этого, опрошенные Фокусом военные убеждены, что в гибели бойцов виновато командование.