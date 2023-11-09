Ракетний удар по 128-й бригаді: ЗМІ з'ясували нові подробиці трагедії

Російські військові атакували через 10 хвилин після початку церемонії нагородження. Захід не розпочався вчасно, його відкладали на 30 хвилин, розповіли журналісти з посиланням на бійців бригади.

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3 листопада Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по прифронтовому селі Запорізької області, де нагороджували бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. В результаті атаки загинули українські військові, зокрема й високопоставлені офіцери. Про це повідомило видання The Washington Post 9 листопада.

"Замість відзначення відваги та заслуги бійців церемонія нагородження перетворилася на кровопролиття", — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що під час атаки загинуло щонайменше 19 військових, зокрема декілька високопоставлених офіцерів та найкращих бійців бригади. Крім цього, десятки військових отримали поранення. Один з бійців зазначив, що важко сказати, скількох людей було поранено чи вбито.

"На момент обстрілу нарахована 21 особа. Чи всі вижили в лікарні — невідомо", — заявив він.

Журналісти розповіли, що за деякими даними, відбувся не один, а два ракетних удари через 10 хвилин після початку церемонії нагородження. Ворожа ракета влучила у двір будівлі, де проходив захід. За інформацією бійців бригади, подібні церемонії зазвичай проводять в добре захищеному місце за участі малої кількості людей, проте 3 листопада в нагородженні на відкритому повітрі взяли участь майже 100 людей, частина з яких не отримала медалі. Зокрема, у списку нагороджених було 43 людини.

Зі слів першого бригадира, місце церемонії було "постійно в зоні дії балістичних ракет і всього іншого, що летить здалеку". З його слів, атаку потрібно було спланувати заздалегідь, оскільки ракету не можна запустити за декілька хвилин, тому ворог розумів, що націлює ракету туди, де перебуває багато офіцерів.

"Поки незрозуміло, що саме сталося — чи це місцеві жителі подзвонили і повідомили, що зібралася купа людей, чи стався витік інформації з внутрішнього штабу бригади", — сказав перший бригадир.

Також військові розповіли, що захід відклали на 30 хвилин, тому солдати довго стояли у подвір'ї. Крім цього, командир бригади Лисюк запізнився, він прибув через декілька хвилин після удару.

Удар по 128-й бригаді: що відомо

3 листопада в одному з прифронтових сіл у Запорізькій області відбулося урочисте нагородження бійців 128-ї бригади ЗСУ, під час якого Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару. У зв'язку з трагедією з 6 листопада в Закарпатській області оголосили триденний траур.

Пізніше український журналіст і блогер Денис Казанський опублікував відео удару по 128-й бригаді ЗСУ, яке виклали російські Telegram-канали. Журналіст заявив, що ворог усе бачив та фіксував на безпілотний літальний апарат.

5 листопада ексглава Запорізької ОДА, нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко повідомив, що окупанти завдали ракетного удару "Іскандером", у результаті чого загинуло 28 бійців, ще 53 отримали поранення. Проте вранці 6 листопада пресслужба 128-ї бригади повідомила про 19 жертв.

Нагадаємо, спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що розслідування встановить усіх винних осіб. Крім цього, опитані Фокусом військові переконані, що в загибелі бійців винне командування.