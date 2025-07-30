"Росіяни вже у Покровську": Безугла заявила про захід ЗС РФ до міста, що відомо

Російські окупаційні війська вже нібито зайшли до міста Покровськ Донецької області, а головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський намагається це приховати.

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Для цього Сирський нібито перемикає увагу суспільства на Запорізький напрямок, заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Сирський розганяє про небезпеку на Запорізькому напрямку, аби відволікти від провалів у Покровську. Від того, що росіяни ВЖЕ в Покровську", — написала Безугла.

Пост Безуглої Фото: скриншот

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ відсутня інформація про захід ворожих військ до Покровська.

"На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне", — йдеться у зведенні.

В Генштабі лише уточнили, що 30 липня на цьому напрямку українські воїни знешкодили 83 окупантів, з них 59 — безповоротно. Також знищено один мотоцикл та вісім безпілотних літальних апаратів окупантів.

Крім того, на актуальній мапі бойових дій від аналітиків DeepState Покровськ наразі не позначений червоним кольором, тобто контроль над цим містом зберігають Збройні сили України.

Покровськ на мапі DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 липня Олександр Сирський провів нараду щодо підготовки ЗСУ на полігонах та в навчальних центрах. Він наполягає, що військові мають навчатись під землею заради безпеки.

Фокус також писав про те, що в ЗСУ вважають найбільшою проблемою для Покровська.