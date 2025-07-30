"6 бригад можуть потрапити в оточення": в ЗСУ назвали найбільшу проблему для Покровська (карта)

Військові наголошують, що ситуація з логістикою у місті і так критична. Половина машин, які намагаються проскочити в населений пункт підбиваються ворожими дронами, тож здебільшого бійцям доводиться заходити пішки.

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Сили оборони України продовжують ліквідовувати російські диверсійно-розвідувальні групи, які днями зайшли в місто Покровськ на Донеччині. Бійці визнають, що ворожі ДРГ — не найбільша проблема для оборони міста. Про це вони розповіли в коментарі hromadske.

Уперше про захід росіян у місто публічно стало відомо 21 липня. Відтоді українські захисники полюють на ворожих диверсантів, але поки що не всі групи було виявлено і ліквідовано.

Один із високопоставлених офіцерів розповів виданню, що зокрема 29 липня вдалося ліквідувати з десяток росіян у місті.

Усі опитані військовослужбовці заявляють, що ворожі ДРГ — не є найбільшою проблемою для Покровська. За їхніми словами, уваги потребує ситуація, яка складається довкола міста біля Родинського — якщо росіяни візьмуть його під контроль, то фактично перекриють вʼїзди у Покровськ.

"Шість бригад можуть потрапити в оточення", — сказав один із ключових офіцерів з Покровського напрямку.

Військові наголошують, що ситуація з логістикою у місті і так критична. Половина машин, які намагаються проскочити в населений пункт підбиваються ворожими дронами, тож здебільшого бійцям доводиться заходити пішки.

Сили оборони наразі контролюють Родинське, але росіяни закріпилися на шахті перед Родинським.

"Дуже багато підрозділів. Це як дає певний плюс, так і мінус, бо ускладнює взаємодію — не відповідність лінії ЛБЗ, [росіяни] періодично в глибокому тилу. Неадекватність лінії ускладнює виявлення ворога, бо довгий підліт "мавіка" і дуже густі не побиті посадки", — зазначив військовий.

Карта боїв в районі Покровська

Наступ РФ — що відбувається в Покровську

У зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак.

Нагадаємо, що 29 липня народна депутатка України Мар'яна Безугла повідомила, що ЗС РФ зайшли до міста Покровськ на Донеччині. Між тим українські захисники цю інформацію спростували, вказавши, що то був захід ДРГ.

Також 29 липня військовий оглядач Костянтин Машовець підтвердив, що росіяни тиснуть у районі Родинського, намагаючись просунутись і в бік Покровська, і в бік Добропілля.