"6 бригад могут попасть в окружение": в ВСУ назвали самую большую проблему для Покровска (карта)

Военные отмечают, что ситуация с логистикой в городе и так критическая. Половина машин, которые пытаются проскочить в населенный пункт подбиваются вражескими дронами, поэтому в основном бойцам приходится заходить пешком.

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Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российские диверсионно-разведывательные группы, которые на днях зашли в город Покровск Донецкой области. Бойцы признают, что вражеские ДРГ — не самая большая проблема для обороны города. Об этом они рассказали в комментарии hromadske.

Впервые о заходе россиян в город публично стало известно 21 июля. С тех пор украинские защитники охотятся на вражеских диверсантов, но пока не все группы были обнаружены и ликвидированы.

Один из высокопоставленных офицеров рассказал изданию, что в частности 29 июля удалось ликвидировать с десяток россиян в городе.

Все опрошенные военнослужащие заявляют, что вражеские ДРГ — не самая большая проблема для Покровска. По их словам, внимания требует ситуация, которая складывается вокруг города возле Родинского — если россияне возьмут его под контроль, то фактически перекроют въезды в Покровск.

"Шесть бригад могут попасть в окружение", — сказал один из ключевых офицеров с Покровского направления.

Военные отмечают, что ситуация с логистикой в городе и так критическая. Половина машин, которые пытаются проскочить в населенный пункт подбиваются вражескими дронами, поэтому в основном бойцам приходится заходить пешком.

Силы обороны пока контролируют Родинское, но россияне закрепились на шахте перед Родинским.

"Очень много подразделений. Это как дает определенный плюс, так и минус, потому что затрудняет взаимодействие — не соответствие линии ЛБЗ, [россияне] периодически в глубоком тылу. Неадекватность линии затрудняет обнаружение врага, потому что длинный подросток "мавика" и очень густые не побитые посадки", — отметил военный.

Карта боев в районе Покровска

Наступление РФ — что происходит в Покровске

В сводке Генштаба ВСУ 30 июля сообщалось, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 25 атак.

Напомним, что 29 июля народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что ВС РФ зашли в город Покровск Донецкой области. Между тем украинские защитники эту информацию опровергли, указав, что это было мероприятие ДРГ.

Также 29 июля военный обозреватель Константин Машовец подтвердил, что россияне давят в районе Родинского, пытаясь продвинуться и в сторону Покровска, и в сторону Доброполья.