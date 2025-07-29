Решается судьба Покровска: эксперт о боях вокруг города и продвижении и планах россиян

Подразделениям противника удается продвигаться к городу с достаточно опасным для Сил обороны темпом. Если россияне прорвутся к Доброполью, Вооруженные силы Украины получат проблемы уже оперативного масштаба, причем и на Краматорском направлении, считает Константин Машовец.

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В районе Покровска ВСУ продолжают удерживать рубеж Муравка — Новониколаевка, обороняться в Удачном и Котлином, но ВС РФ, скорее всего, смогли "дозахватить" Орехово, однако продвинуться на запад от Котляровки пока не могут. Об этом пишет военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, наиболее угрожающий участок в районе Покровска к северо-востоку от города. Здесь россияне продолжают свои упорные атаки по направлению на село Родинское (как со стороны Федоровки, так и со стороны Разино), одновременно пытаясь максимально близко пробиться в сторону Доброполья. Кроме того, противник, намерен продолжить атаки и по направлению Новоэкономичное — Мирноград, а также Миролюбовка — Мирноград.

"Пока что, 51-я общевойсковая армия (ОА) противника, которая оперирует в этой полосе, удается продвигаться с достаточно опасным для ВСУ темпом и поэтому выход ее передовых подразделений к Родинскому — весьма вероятен. Впрочем, так же, как и прорыв в Мирнограде", — отметил эксперт.

Он отметил, что если в ближайшее время, темпы продвижения штурмовых подразделений ВС РФ не снизятся, то "судьба Покровска будет решена".

Константин Машовец добавил, что в таком случае, необходимость в массированных атаках\штурмах на юго-запад от города у противника просто отпадет.

"Другими словами, 41-й общевойсковой армии противника, для начала "решительного и окончательного" штурма Покровска будет достаточно дождаться, когда его 51-я общевойсковая армия, несмотря ни на какие потери, доползет до города с востока и северо-востока", — отметил Машовец.

Он отметил, что может так случиться, что подразделениям РФ не придется "доползать до города", потому что для них будет достаточно заблокировать его с севера, выйдя на вышеуказанные рубежи и взяв, при этом, под плотный огневой контроль все коммуникации, которые идут от города в северо-западном направлении.

" В таком случае именно 41-я ЗА, усиленная частью сил 2-й ЗА, сможет "стартануть за главную" на Покровск, потому что ее передовые подразделения уже находятся максимально близко к нему. Все это дело может усугубиться, если также 51-я ЗА прорвется в Доброполье. В таком случае ВСУ получат проблемы уже оперативного масштаба, причем и на Краматорском направлении", — резюмировал Машовец.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 29 июля сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное.

Карта боев в районе Покровска

Напомним, что ранее сообщалось, что небольшой группе россиян удалось пробраться в Покровск, на который они наступают уже полтора года.

Также сообщалось, что ДРГ прорвались в Покровск через боевые порядки одной из бригад. Их было около 20 человек. Сразу после этого были созданы специальные команды Сил обороны, которые прочесывали территорию в поисках вражеских диверсантов.