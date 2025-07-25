Сразу шевелились, а сейчас сидят тихо: офицер ВСУ о ситуации с российскими ДРГ в Покровске (видео)

ДРГ прорвались в Покровск через боевые порядки одной из бригад. Их было около 20 человек. Сразу после этого были созданы специальные команды Сил обороны, которые прочесывали территорию в поисках вражеских диверсантов.

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В Покровске российские диверсионно-разведывательные группы сначала проявляли активность, а сейчас никак не действуют. Это может свидетельствовать о том, что они уничтожены. Об этом рассказал командир танковой роты 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша с позывным "Физик" в эфире "Донбас.Реалии".

По его словам, ДРГ врага, которые несколько дней просочились в Покровск, прятались в заброшенных зданиях, после того как жители выехали из города.

"Ситуация на самом деле тяжелая. Россияне пытаются штурмовать позиции наших защитников, пытаются прорваться на город. Недавно был заход нескольких диверсионно-разведывательных групп. Эти группы удалось обезвредить, они уничтожены. По крайней мере, больше себя они активно не проявляют", — сказал "Физик".

Он отметил, что ранее ДРГ пытались обстреливать машины бойцов Сил обороны в Покровске и минировать дороги, а сейчас их активность никак не проявляется.

"Можно сделать вывод, что они либо уничтожены, либо уничтожены почти полностью. То есть их количество не позволяет продолжать дальнейшие диверсионные действия", — отметил "Физик".

Он отметил, что ДРГ прорвались в Покровск через боевые порядки одной из бригад. По его данным, россиян было около 20 человек. Сразу после этого были созданы специальные команды Сил обороны, которые прочесали территорию и уничтожили вражеские ДРГ.

Сейчас враг малыми пехотными группами пытается накопиться, создать преимущество в количестве и за счет этого штурмовать украинские позиции. Силы обороны пытаются уничтожать их на подходах.

В последнее время количество штурмов возросло, замечает "Физик", что свидетельствует о готовности россиян к штурму города.

Между тем российский телеграм-канал "Военный Осведомитель" заявляет, что российские военные уже достигли центра Покровска.

"Подразделения ВС РФ после взятия Звёздного просачиваются в центр Покровска", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о проникновении российских ДРГ в Покровск и с какими проблемами столкнулись ВСУ из-за них.

Также сообщалось, что в ВСУ видят угрожающую ситуацию, поэтому на Покровское направление перебросили подкрепление, а также артиллерию и дроны.