Зразу ворушилися, а зараз сидять тихо: офіцер ЗСУ про ситуацію з російськими ДРГ в Покровську (відео)

ДРГ прорвалися до Покровська через бойові порядки однієї з бригад. Їх було близько 20 осіб. Одразу після цього були створені спеціальні команди Сил оборони, які прочісали територію в пошуках ворожих диверсантів.

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У Покровську російські диверсійно-розвідувальні групи спершу проявляли активність, а зараз ніяк не діють. Це може свідчити про те, що вони знищені. Про це розповів командир танкової роти 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша з позивним "Фізик" в ефірі "Донбас.Реалії".

За ого словами, ДРГ ворога, які кілька днів просочилися в Покровськ, ховались у покинутих будівлях, після того як мешканці виїхали з міста.

"Ситуація насправді тяжка. Росіяни намагаються штурмувати позиції наших захисників, намагаються прорватися на місто. Нещодавно був захід декількох диверсійно-розвідувальних груп. Ці групи вдалося знешкодити, вони знищені. Принаймні, більше себе вони активно не проявляють", — сказав "Фізик".

Він зауважив, що раніше ДРГ намагалися обстрілювати автівки бійців Сил оборони в Покровську і мінувати дороги, а зараз їхня активність ніяк не проявляється.

"Можна зробити висновок, що вони або знищені, або знищені майже повністю. Тобто їхня кількість не дозволяє продовжувати подальші диверсійні дії", – зазначив "Фізик".

Він зауважив, що ДРГ прорвалися до Покровська через бойові порядки однієї з бригад. За його даними, росіян було близько 20 осіб. Одразу після цього були створені спеціальні команди Сил оборони, які прочісали територію і знищили ворожі ДРГ.

Зараз ворог малими піхотними групами намагається накопичитися, створити перевагу в кількості і за рахунок цього штурмувати українські позиції. Сили оборони намагаються знищувати їх на підходах.

Останнім часом кількість штурмів зросла, зауважує "Фізик", що свідчить про готовність росіян до штурму міста.

Між тим російський телеграм-канал "Военный Осведомитель" заявляє, що російські вояки вже досягли центру Покровська.

"Підрозділи ЗС РФ після взяття Звірового просочуються до центру Покровська", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про проникнення російських ДРГ у Покровськ та з якими проблемами зіткнулися ЗСУ через них.

Також повідомлялося, що у ЗСУ бачать загрозливу ситуацію, тому на Покровський напрямок перекинули підкріплення, а також артилерію та дрони.