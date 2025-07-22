"Ми вже у вас за спиною": з якими проблемами зіткнулися ЗСУ через російські ДРГ у Покровську

Серія ворожих ДРГ, що прориваються у глибокий тил, — це не просто випадкові вилазки, а підготовка до більшого наступального етапу. Ворожа ДРГ працює як розвідка боєм, вважають українські захисники.

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У місті Покровськ на Донеччині зафіксували проникнення російських диверсійно-розідувальних груп. Вони влаштовують засідки на біців ЗСУ, через що українські захисники почали на них полювати. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", — зауважили аналітики.

Вони проінформували, що зараз ще триває пошук та знищення цих груп. Відомо, що частину диверсантів ліквідували, частина ще перебуває в місті. Мета противника очевидна — закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

"На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "ДРГ" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", — написали аналітики DeepState.

Військовий з позивним "Мучной" в своєму телеграм-каналі проінформував, що широкомасштабне вторгнення в сам Покровськ найближчими днями малоймовірний, але загроза серйозно зросла.

"Серія ворожих ДРГ, що прориваються у глибокий тил, — це не просто випадкові вилазки, а підготовка до більшого наступального етапу. Ворожа ДРГ працює як розвідка боєм: з'ясовують де слабкі рубежі, які дороги відкриті, як швидко реагує оборона. Їхня глибина проникнення (аж до околиць Покровська) говорить про те, що ворог промацує тил перед можливим ударом, проводить психологічний тиск — мовляв, "ми вже у вас за спиною" тощо", — написав він.

На його думку, вірогідний сценарій може бути таким, що диверсійні групи продовжать заходити з атаками по логістиці, складах, постах і можуть спробувати оточити місто с південного-сходу, також активно можуть застосувати артилерію та авіацію аби дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку. Паралельна з цим —спроба прориву тактичними групами в передмістя, якщо буде успіх на флангах.

"Усі останні ДРГ були знищені або знешкоджені, що свідчить про дієву контрдиверсійну роботу. Ворог ще не готовий до штурму Покровська, але активно готує плацдарми й зондує тил. У найближчі дні можливі посилення обстрілів, провокації, поява знову диверсійних груп", — вважає "Мучной".

Між тим, в мережі поширили відео як військові Сил Оборони потрапляють у засідку росіян на розі вулиць Шевченка та Захисників України у Покровську.

Нагадаємо, що 17 липня повідомлялося, що на Сумщині ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ, яка проникла вглиб української території.