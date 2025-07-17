"Продавлюють": ЗСУ на Сумщині ліквідували ДРГ росіян, які пробралися в український тил

Окупанти просуваються вперед одноразовими штурмовими групами. Вони виснажують запаси українських захисників й ускладнюють ротацію.

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На Сумщині Збройні сили України ліквідували ворожу диверсійну групу, яка проникла вглиб української території. Про це повідомили у 225- му окремому штурмовому полку ЗСУ.

Бійці розповідають, що у росіян сформувалася типова тактика на цій ділянці фронту — м’ясні штурми.

Втім, перед тим, як на позиції виходить "мʼясо", росіяни запускають перший етап — роботу диверсійних груп. Їхнє завдання — пробратися в тил, перерізати логістику, взяти під вогневий контроль дороги між опорними пунктами ЗСУ.

"Якщо їм це вдається — ситуація стає критичною. Закріпившись, ДРГ отримують БК і провізію дронами, що дозволяє їм триматися автономно і загрожувати нашим підрозділам у тилу. Одночасно це ускладнює доставку підкріплення й боєкомплекту на передову", — розпоовідають бійці 225 ОШП.

Після цього окупанти просуваються вперед одноразовими штурмовими групами. Вони виснажують запаси українських захисників й ускладнюють ротацію.

"Якщо логістика вже порушена, оборону тримати дедалі важче. Так росіяни "продавлюють" позиції, поки ті не стають непридатними до утримання. Єдина дієва відповідь — це аеророзвідка. Саме вона виявляє ДРГ до того, як ті встигнуть закріпитись, і дає змогу завдати превентивного удару", — наголошують в ЗСУ.

Нагадаємо, що на Сумському напрямку Сили оборони змогли вклинитися в оборону ЗС РФ на кількох ділянках, через що окупантам загрожує оточення.

Повідомлялося, що ЗС РФ ведуть бойові дії, використовуючи тактику малих штурмових груп на кордоні Сумської області.