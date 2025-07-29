"То, чего они больше всего боятся": ВС РФ впервые зашли в Покровск, какая там ситуация (карта)

Небольшой группе россиян удалось пробраться в город, на который они наступают уже полтора года. В Силах обороны рассказали, что снится оккупантам в кошмарах и какую тактику они применяли несмотря на потери.

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Российские оккупанты движутся в своем летнем наступлении, прощупывая слабые места в обороне Украины. На прошлой неделе им удалось впервые войти в Покровск. Об этом говорится в статье Reuters от 28 июля.

Главнокомандующий Александр Сырский назвал Покровское направление самым горячим на фронте. Там враг сосредоточил 111 тысяч бойцов, готовясь к летней операции. Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов подчеркнул, что весной ВСУ удалось замедлить российское наступление с помощью минных полей и фортификаций, а также большого количества дронов.

"Они не прекращали попыток продвинуться вперед, но мы давали им достойный отпор", — пояснил артиллерист с позывным "Вогак".

Однако с тех пор ВС РФ снова ускорились, расширяя использование БПЛА и со своей стороны. Аналитик Майкл Кофман отметил, что Россия учла полученные в Курской области уроки, где впервые широко применяла дроны на оптоволокне. Страна-агрессор имеет больше таких беспилотников, и это, по словам основателя DeepState Романа Погорелого, дает ей преимущество.

В мае оккупанты взяли под контроль дорогу между Покровском и Константиновкой. Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что доставлять продукты в город становится все труднее, и в ближайшие дни магазины будут вынуждены закрыться. Одна из главных дорог в Покровск покрыта сетками, чтобы защитить машины от дронов.

Покровск полностью контролируют Силы обороны Фото: Deep State

Президент Владимир Зеленский заверил, что в Покровск зашли небольшие группы, и все они были уничтожены. Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов видел собственными глазами, каких потерь стоило России ее наступление в первой половине года. По его словам, захватчики пытались продвигаться незаметно, но их преследовали незаметные украинские дроны со взрывчаткой.

"Каждый пленный говорит, что беспилотники — это то, чего они больше всего боятся, то, что их постоянно убивает, и то, что они когда спят и видят кошмары, им снится", — подчеркнул Филимонов.

Он рассказал, что группам ВС РФ давали телефон с точкой на карте и приказывали туда идти. Если первую группу ликвидировали, задание передавали другой. Филимонова и Трегубов подтвердили, что россияне действовали группами по 6 человек и пытались продвигаться пешком. Машины бросали, чтобы не быть легкой мишенью для БПЛА, а позже они пересели на мотоциклы.

Оборона Покровска заблокировала российские амбиции захватить остальную часть Донецкой области, а это — одна из главных военных целей президента РФ Владимира Путина. Военный аналитик Сергей Кузан отметил, что значение города для снабжения ВСУ уменьшилось, но его падение может "открыть двери" для дальнейшего продвижения врага.

Напомним, 28 июля военнослужащий "Мучной" сообщил, что ВС РФ проводят штурмы в сторону Парковой зоны Покровска и пытаются взять город в полукольцо. Воин предупредил об угрозе выхода вражеских войск к окраинам с юга и юго-востока.

Ночью на 29 июля аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов на двух участках в Донецкой области — вблизи города Краматорск и Великой Новоселки.