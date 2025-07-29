"Те, чого вони найбільше бояться": ЗС РФ вперше зайшли у Покровськ, яка там ситуація (карта)

Невеликій групі росіян вдалося пробратись у місто, на яке вони наступають вже півтора року. У Силах оборони розповіли, що сниться окупантам у кошмарах і яку тактику вони застосовували попри втрати.

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Російські окупанти рухаються у своєму літньому наступі, промацуючи слабкі місця в обороні України. Минулого тижня їм вдалося вперше увійти в Покровськ. Про це йдеться у статті Reuters від 28 липня.

Головнокомандувач Олександр Сирський назвав Покровський напрямок найгарячішим на фронті. Там ворог зосередив 111 тисяч бійців, готуючись до літньої операції. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов підкреслив, що навесні ЗСУ вдалося сповільнити російський наступ за допомогою мінних полів і фортифікацій, а також великої кількості дронів.

"Вони не припиняли спроб просунутися вперед, але ми давали їм гідну відсіч", — пояснив артилерист з позивним "Вогак".

Однак з того часу ЗС РФ знову прискорились, розширюючи використання БПЛА і зі свого боку. Аналітик Майкл Кофман зазначив, що Росія врахувала отримані у Курській області уроки, де вперше широко застосовувала дрони на оптоволокні. Країна-агресорка має більше таких безпілотників, і це, зі слів засновника DeepState Романа Погорілого, дає їй перевагу.

У травні окупанти взяли під контроль дорогу між Покровськом і Костянтинівкою. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що доставляти продукти у місто стає все важче, і найближчими днями крамниці будуть змушені закритись. Одна з головних доріг до Покровська вкрита сітками, щоб захистити машини від дронів.

Покровськ повністю контролюють Сили оборони Фото: Deep State

Президент Володимир Зеленський запевнив, що у Покровськ зайшли невеликі групи, і всі вони були знищені. Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов бачив на власні очі, яких втрат коштував Росії її наступ у першій половині року. З його слів, загарбники намагались просуватись непомітно, але їх переслідували непомітні українські дрони з вибухівкою.

"Кожен полонений каже, що безпілотники — це те, чого вони найбільше бояться, те, що їх постійно вбиває, і те, що вони коли сплять і бачать кошмари, їм сниться", — наголосив Філімонов.

Він розповів, що групам ЗС РФ давали телефон з точкою на карті й наказували туди йти. Якщо першу групу ліквідували, завдання передавали іншій. Філімонова і Трегубов підтвердили, що росіяни діяли групами по 6 осіб і намагались просуватись пішки. Машини кидали, щоб не бути легкою мішенню для БПЛА, а пізніше вони пересіли на мотоцикли.

Оборона Покровську заблокувала російські амбіції захопити решту Донеччини, а це — одна з головних військових цілей президента РФ Володимира Путіна. Військовий аналітик Сергій Кузан зазначив, що значення міста для постачання ЗСУ зменшилося, але його падіння може "відчинити двері" для подальшого просування ворога.

Нагадаємо, 28 липня військовослужбовець "Мучной" повідомив, що ЗС РФ проводять штурми у бік Паркової зони Покровська і намагаються взяти місто у напівкільце. Воїн попередив про загрозу виходу ворожих військ до околиць з півдня та південного сходу.

Вночі на 29 липня аналітики DeepState повідомили про просування окупантів на двох ділянках у Донецькій області — поблизу міста Краматорськ та Великої Новосілки.