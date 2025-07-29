Вирішується доля Покровська: експерт про бої навколо міста і просування та плани росіян

Підрозділам противника вдається просуватися до міста з досить небезпечним для Сил оборони темпом. Якщо росіяни прорвуться до Добропілля, Збройні сили України отримають проблеми вже оперативного масштабу, причому і на Краматорському напрямку, вважає Костянтин Машовець.

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В районі Покровська ЗСУ продовжують утримувати рубіж Муравка – Новомиколаївка, оборонятися в Удачному та Котлиному, але ЗС РФ, скоріш за все, змогли "дозахопити" Оріхове, проте просунутися на захід від Котлярівки поки не можуть. Про це пише військовий експерт Костянтин Машовець.

За його словами, найбільш загрозлива ділянка в районі Покровська на північний схід від міста. Тут росіяни продовжують свої наполегливі атаки у напрямку на село Родинське (як з боку Федорівки, так і з боку Разиного), одночасно намагаючись максимально близько пробитися в бік Добропілля. Крім того, противник, має намір продовжити атаки і за напрямком Новоекономічне – Мирноград, а також Миролюбівка – Мирноград.

"Поки що, 51-та загальновійськова армія (ЗА) противника, яка оперує в цій смузі, вдається просуватися з досить небезпечним для ЗСУ темпом і тому вихід її передових підрозділів до Родінського – вельми ймовірний. Втім, так само, як і прорив у Мирнограді", — зауважив експерт.

Він наголосив, що якщо найближчим часом, темпи просування штурмових підрозділів ЗС РФ не знизяться, то "доля Покровська буде вирішена".

Костянтин Машовець додав, що в такому разі, необхідність у масованих атаках\штурмах на південний захід від міста у противника просто відпаде.

"Іншими словами, 41-й загальновійськова армія противника, для початку "рішучого і остаточного" штурму Покровська буде достатньо дочекатися, коли його 51-а загальновійськова армія, не зважаючи на жодні втрати, доповзе до міста зі сходу і північного сходу", — зазначив Машовець.

Він зауважив, що може так статися, що підрозділам РФ не доведеться "доповзати до міста", бо для них буде достатньо заблокувати його з півночі, вийшовши на вищевказані рубежі та взявши, при цьому, під щільний вогневий контроль усі комунікації, які йдуть від міста у північно-західному напрямку.

" У такому разі саме 41-а ЗА, посилена частиною сил 2-ї ЗА, зможе "стартанути за головну" на Покровськ, бо її передові підрозділи вже знаходяться максимально близько до нього. Вся ця справа може посилитися, якщо також 51-а ЗА прорветься до Добропілля . У такому разі ЗСУ отримають проблеми вже оперативного масштабу, причому і на Краматорському напрямку", — резюмував Машовець.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

Карта боїв в районі Покровська

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що невеликій групі росіян вдалося пробратись у Покровськ, на який вони наступають вже півтора року.

Також повідомлялося, що ДРГ прорвалися до Покровська через бойові порядки однієї з бригад. Їх було близько 20 осіб. Одразу після цього були створені спеціальні команди Сил оборони, які прочісали територію в пошуках ворожих диверсантів.