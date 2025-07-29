Безуглая заявила, что ВС РФ зашли в Покровск: что говорят военные и в Генштабе

Бойцы ВСУ опровергают заявления депутата, но признают, что ВС РФ сформировали выступление в районе города, что угрожает как на Покровском, так и на Краматорском направлениях.

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Вооруженные силы Российской Федерации зашли в город Покровск Донецкой области. Об этом 29 июля в своем телеграм-канале заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

"Тем временем россияне в Покровске...", — написала она.

Безуглая заявила о заходе россиян в Покровск

Больше никакой информации о заходе ВС РФ в город она не сообщала.

ВС РФ зашли в Покровск: что говорят бойцы ВСУ и в Генштабе

Зато украинские военные начали возмущаться информацией, которую распространила депутат, считая ее такой, что не соответствует действительности.

"Бл**ь, да малые группы заходят в Покровск, уничтожаем, но там никто из п**арни не закрепился. Й** вашу мать, сколько можно это гнать х***ю", — написал в своем телеграмм-канале военный Сил обороны "Бахмутский демон".

Скрин поста Бахмутского Демона

Другой военный Сил обороны, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале признал, что ситуация вокруг Покровска складывается тяжелая.

"Не знаю пока зашли п**ары в Покровск или нет, но ситуация вокруг города мягко говоря хреновая, думаю по карте все и так видно. Пока все занимались ажиотажем вокруг админграницы с Днепропетровщиной, противник сформировал большое выступление, которое угрожает и Покровскому, и Константиновскому направлениям", — написал он.

Карта боев на Покровском направлении

В дневной сводке Генштаба ВСУ 29 июля о мероприятии ВС РФ не сообщалось, зато отмечалось, что на Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов: Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Ореховое, Дачное, Новоукраинка. Бои продолжаются в трех локациях.

Источники Фокуса в Силах обороны также опровергают заявление нардепа Марьяны Безуглой, которая утверждает, что ВС РФ якобы уже находятся в Покровске.

Сейчас оккупационная армия пытается прорвать украинскую оборону и войти на окраины города с нескольких направлений.

Напомним, что 29 июля военный эксперт Константин Машовец сообщал, что ВС РФ удается продвигаться к городу с достаточно опасным для Сил обороны темпом. Если россияне прорвутся к Доброполью, ВСУ получат проблемы уже оперативного масштаба, причем и на Краматорском направлении.

22 июля сообщалось, что в городе Покровск зафиксировали проникновение российских ДРГ. Они устраивают засады на бойцов ВСУ, из-за чего украинские защитники начали на них охотиться.