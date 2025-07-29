Безугла заявила, що ЗС РФ зайшли у Покровськ: що кажуть військові у Генштабі

Бійці ЗСУ спростовують заяви депутатки, але визнають, що ЗС РФ сформували виступ в районі міста, що загрожує як на Покровському, так і на Краматорському напрямках.

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Збройні сили Російської Федерації зайшли до міста Покровськ на Донеччині. Про це 29 липня у своєму телеграм-каналі заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла.

"Тим часом росіяни у Покровську…", — написала вона.

Безугла заявила про захід росіян в Покровськ

Більше жодної інформації про захід ЗС РФ до міста вона не повідомляла.

ЗС РФ зайшли в Покровськ: що кажуть бійці ЗСУ і у Генштабі

Натомість українські військові почали обурюватися інформацією, яку поширила депутатка, вважаючи її такою, що не відповідає дійсності.

"Бл**ь, та малі групи заходять в Покровськ, знищуємо, але там ніхто з п**арні не закріпився. Й** вашу мать, скільки можна оце гнати х***ю", — написав у своєму телеграм-каналі військовий Сил оборони "Бахмутський демон".

Скрин посту Бахмутського Демона

Інший військовий Сил оборони, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі визнав, що ситуація довкола Покровська складається важка.

"Не знаю поки зайшли п**ари в Покровськ чи ні, але ситуація навколо міста мʼяко кажучи хренова, думаю по мапі все і так видно. Поки всі займалися ажіотажем навколо адмінкордону з Дніпропетровщиною, противник сформував великий виступ, який загрожує і Покровському, і Костянтинівському напрямкам", — написав він.

Карта боїв на Покровському напрямку

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 29 липня про захід ЗС РФ не повідомлялося, натомість зазначалося, що на Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів: Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях.

Джерела Фокусу в Силах оборони також спростовують заяву нардепки Мар'яни Безуглої, яка стверджує, що ЗС РФ нібито вже перебувають у Покровську.

Наразі окупаційна армія намагається прорвати українську оборону та увійти на околиці міста з кількох напрямків.

Нагадаємо, що 29 липня військовий експерт Костянтин Машовець повідомляв, що ЗС РФ вдається просуватися до міста з досить небезпечним для Сил оборони темпом. Якщо росіяни прорвуться до Добропілля, ЗСУ отримають проблеми вже оперативного масштабу, причому і на Краматорському напрямку.

22 липня повідомлялося, що у місті Покровськ зафіксували проникнення російських ДРГ. Вони влаштовують засідки на бійців ЗСУ, через що українські захисники почали на них полювати.