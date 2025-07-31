"Очень плохой сценарий": трем важным городам угрожают окружение ВС РФ и оккупация, — CNN

Темп российского наступления растет, а украинские военные опасаются, что повторится ситуация с Авдеевкой. Падение трех городов, для которых есть угроза окружения, повлекло бы в Украине три отдельных кризиса.

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За четыре дня работы в селах за Константиновкой и Покровском журналисты CNN стали свидетелями "быстрой смены контроля над территорией". Как известно из материала от 30 июля, российские дроны проникли вглубь районов, которые считались спокойными, а Силы обороны искали бойцов и ресурсов, чтобы остановить вражеское наступление.

Отмечается, что "российский импульс" произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сокращении срока своего ультиматума для РФ. Ощущение роста кризиса было острым вокруг Покровска, который ценой больших потерь Россия штурмовала уже несколько месяцев, не имея успехов.

Неназванный командир с Покровского направления описал "очень плохой сценарий", при котором войска в Мирнограде рисковали "оказаться в окружении". По его словам, ВС РФ уже вошли в город Родинское и находятся в окрестностях Белецкого, а это ставит под угрозу линию снабжения в Покровск. В Силах обороны боятся возможной осады, как было с Авдеевкой и Угледаром, когда военные "держались до последнего и в результате потеряли как города, так и людей".

За последние месяцы значительных успехов оккупанты не имели, но темпы их продвижения выросли. Кроме того, недавний прогресс был стратегически выгодным для России, что делает окружение Покровска, Константиновки и Купянска ощутимой угрозой в ближайшие недели. В издании подчеркнули, что падение этих городов повлекло бы три отдельных кризиса.

Первая из них — потеря городских районов, из которых Украина обороняет остальную часть Донецкой области, с которыми ВСУ потеряли бы центры для укрытия и пополнения запасов. Вторая — высвобождение значительного количества оккупантов для наступления на крупнейшие города региона Краматорск и Славянск. Третья — уязвимость Сил обороны, которые в основном будут защищать сельскохозяйственные угодья между Донецкой областью и Днепром.

Командир 93-й ОМБр пожаловался, что не получал новый личный состав в течение 8 месяцев. Передовые позиции, которые держали только двое бойцов, приходилось обеспечивать водой, продуктами и боеприпасами с помощью БПЛА. По его словам, старые кадры устали и хотят замены, но ее нет. Кроме того, он обвинил офицеров в подаче неточных отчетов о ситуации на фронте.

"Многое не сообщается и скрывается. Мы многое не сообщаем нашему государству. Наше государство многое не сообщает людям", — отметил командир.

В СМИ добавили, что нехватка личного состава, "турбулентность" в отношениях с США и неопределенность с поставками оружия способствуют летнему наступлению РФ. В то же время продвижение "быстро приближает" лидера России Владимира Путина к некоторым его целям.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая 30 июля заявила, что ВС РФ "уже в Покровске". Однако генштаб ВСУ и аналитики DeepState информацию о заходе в город не подтверждают.

В Center for Strategic and International Studies сообщали, что Россия стремится дождаться, когда интерес США к войне в Украине угаснет, и тогда победить. По оценке аналитиков, если план президента РФ Владимира Путина сработает, он вряд ли согласится на что-то меньшее, чем аннексия по крайней мере значительной части страны силой.