"Дуже поганий сценарій": трьом важливим містам загрожують оточення ЗС РФ і окупація, — CNN

Темп російського наступу зростає, а українські військові побоюються, що повториться ситуація з Авдіївкою. Падіння трьох міст, для яких є загроза оточення, спричинило б в Україні три окремі кризи.

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За чотири дні роботи у селах за Костянтинівкою та Покровськом журналісти CNN стали свідками "швидкої зміни контролю над територією". Як відомо з матеріалу від 30 липня, російські дрони проникли вглиб районів, які вважались спокійними, а Сили оборони шукали бійців і ресурсів, щоб зупинити ворожий наступ.

Зазначається, що "російський імпульс" відбувся після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення терміну свого ультиматуму для РФ. Відчуття зростання кризи було найгострішим навколо Покровська, який ціною великих втрат Росія штурмувала вже кілька місяців, не маючи успіхів.

Неназваний командир з Покровського напрямку описав "дуже поганий сценарій", за якого війська у Мирнограді ризикували "опинитися в оточенні". З його слів, ЗС РФ вже увійшли у місто Родинське і перебувають на околицях Білецького, а це ставить під загрозу лінію постачання у Покровськ. У Силах оборони бояться ймовірної облоги, як було з Авдіївкою та Вугледаром, коли військові "трималися до останнього і в результаті втратили як міста, так і людей".

За останні місяці значних успіхів окупанти не мали, але темпи їхнього просування зросли. Окрім того, нещодавній прогрес був стратегічно вигідним для Росії, що робить оточення Покровська, Костянтинівки й Куп'янська відчутною загрозою в найближчі тижні. У виданні підкреслили, що падіння цих міст спричинило б три окремі кризи.

Перша з них — втрата міських районів, з яких Україна обороняє решту Донеччини, з якими ЗСУ втратили б центри для укриття й поповнення запасів. Друга — вивільнення значної кількості окупантів для наступу на найбільші міста регіону Краматорськ і Слов'янськ. Третя — вразливість Сил оборони, які переважно захищатимуть сільськогосподарські угіддя між Донецькою областю і Дніпром.

Командир 93-ї ОМБр поскаржився, що не отримував новий особовий склад впродовж 8 місяців. Передові позиції, які тримали лише двоє бійців, доводилося забезпечувати водою, харчами й боєприпасами за допомогою БПЛА. З його слів, старі кадри втомилися і хочуть заміни, але її немає. Крім того, він звинуватив офіцерів у поданні неточних звітів про ситуацію на фронті.

"Багато чого не повідомляється і приховується. Ми багато чого не повідомляємо нашій державі. Наша держава багато чого не повідомляє людям", — зауважив командир.

У ЗМІ додали, що брак особового складу, "турбулентність" у відносинах зі США і невизначеність з постачаннями зброї сприяють літньому наступу РФ. Водночас просування "швидко наближає" лідера Росії Володимира Путіна до деяких його цілей.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла 30 липня заявила, що ЗС РФ "вже у Покровську". Однак генштаб ЗСУ й аналітики DeepState інформацію про захід у місто не підтверджують.

У Center for Strategic and International Studies повідомляли, що Росія прагне дочекатись, коли інтерес США до війни в Україні згасне, і тоді перемогти. За оцінкою аналітиків, якщо план президента РФ Володимира Путіна спрацює, він навряд чи погодиться на щось менше, ніж анексія принаймні значної частини країни силою.