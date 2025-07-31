"Спричинить поразку": Росія чекає, коли США припинять підтримувати Україну, — CSIS

Росія вважає, що їй вдасться дочекатись, коли інтерес США до російсько-української війни згасне, і таким чином Москва сподівається перемогти.

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Тому росіяни переконані, що їм не потрібно перевершувати Україну та її союзників у виробництві зброї чи перемогти українську армію на полі бою, пише Center for Strategic and International Studies.

В матеріалі вказується, що доки президент РФ Володимир Путін вірить, що може досягти своїх цілей, просто перечекавши, коли Захід відступить, він навряд чи погодиться на щось менше, ніж анексія принаймні значної частини України силою.

Журналісти підкреслили, що заява президента США Дональда Трампа про намір збільшити допомогу Україні та ввести санкції проти Росії, є важливим кроком у напрямку підриву цієї віри, але йому потрібно довести справу до кінця.

Зазначається, що в Росії є певні сподівання, що вона може перемогти Україну, якщо буде чекати тої миті, коли підтримка США вичерпається. Таку ідею, додає видання, стратеги називають "теорією перемоги".

Спочатку Кремль проводив кампанію шоку і страху, поєднану з усуненням політичного керівництва України. Це б дозволило проросійським елементам в Україні взяти владу за підтримки російських окупаційних сил. В такому випадку, йдеться в матеріалі, Путіну вдалося б захопити Київ протягом трьох днів.

Однак, коли російський наступ на столицю України провалився через опір населення та єдину підтримку Заходу, почали з'являтися ознаки стратегічної зміни Кремля.

Президент Путін мобілізував резервістів, перевів економіку на воєнний стан і розпочав тривалу внутрішню пропагандистську кампанію, щоб підготувати свій народ до тривалої війни.

Хоча Кремль публічно не озвучив нову теорію перемоги, західні аналітики припускають, що Росія намагається вичерпати терпіння США. Таким чином, в Кремлі сподіваються, що зниження американської підтримки послабить волю України до боротьби, що "спричинить поразку на полі бою".

Видання вказує, що російські чиновники вважають, що війна для них важливіша, ніж для США. Також й західні експерти вважають, що асиметрія інтересів грає на користь Москви. Тому, бажання президента Трампа завершити війну шляхом переговорів часто інтерпретується як визнання перемоги Росії.

В США, здається, також вже надають більше уваги іншим конфліктам в світі, ніж війні в Україні. Наводяться дані, що жителі США та Західної Європи за останній рік частіше шукали новини про Ізраїль, ХАМАС або Іран, ніж про Україну чи Росію.

Зазначається, що для того, щоб закінчити війну в Україні, США повинні продемонструвати, що вони готові і здатні дотримуватися обраного курсу. Гарним першим кроком в цьому напрямку, на думку видання, є заява Трампа про збільшення військової допомоги нашій країні.

Також це стосується й ультиматуму, що в разі, якщо Росія не погодиться на мирні переговори, тоді США введуть санкції проти РФ та її союзників.

На думку авторів матеріалу, авторитет президента Трампа буде мати вирішальне значення для підриву російської теорії перемоги. Якщо США та ЄС продовжать збільшувати інвестиції в зброю, цим вони даватимуть розуміти Росії, що продовжать підтримувати Україну.

Також це зменшить компроміси, з якими стикаються США між наданням допомоги Україні, озброєнням партнерів на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також підтриманням власної боєготовності.

Нагадаємо, 22 липня в Sky News спрогнозували, чи піде Україна у наступ цього року.

Фокус також писав про те, що Трамп порадив Зеленському йти в наступ на фронті.