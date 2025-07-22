Сюрпризи від ЗСУ: в Sky News спрогнозували, чи піде Україна у наступ цього року

Українські військові здатні здивувати ворога, особливо в Криму, проте масштабного контрнаступу цьогоріч може не бути. Військовий аналітик Майкл Кларк назвав нову мету для ЗСУ – не дати росіянам здобути жодної функціональної перемоги.

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Україна навряд чи зможе організувати масштабний контрнаступ до весни 2026 року, проте може завдати кілька ефектних ударів, здатних порушити плани окупантів. Про це повідомляє Sky News із посиланням на оцінки військового експерта Майкла Кларка.

На думку Кларка, українські Сили оборони можуть здійснити несподівані атаки, які стануть неприємним сюрпризом для росіян, зокрема в районі Криму. Особливо ефективною, за його словами, залишається робота ЗСУ проти Чорноморського флоту: українцям вдалося відтіснити кораблі окупанта від західної частини Чорного моря, а сам Крим більше не є надійною військовою базою для загарбників.

Попри це, експерт не прогнозує великого стратегічного наступу України цього року. Головні причини – необхідність у новому озброєнні, перенавчанні військ та переозброєнні підрозділів.

Нова мета ЗСУ, за словами Кларка – "функціональна поразка Росії". Тобто ситуація, коли окупанти не можуть просунутися суттєво вперед, не беруть жодного великого міста, а їхній "успіх" на фронті втрачає будь-яке стратегічне значення.

"Тож росіяни продовжуватимуть просування, але їм не допоможе просунутися далі за намальовану лінію, а якщо вони й просунуться трохи далі, то не візьмуть жодного міста. Це буде функціональна поразка", – пояснив аналітик. Водночас ЗСУ поступово нормалізують війну всередині країни, не даючи ворогу здобути перемог, які справді щось змінять.

Нагадаємо, у 2024 році ЗСУ провели низку успішних операцій проти об'єктів у Криму, зокрема знищили частину авіації та кораблів РФ. Українські сили активно використовують дрони, далекобійні ракети та розвідку для точкових ударів. Кримський напрямок залишається одним із ключових у війні, особливо на тлі західної допомоги та підготовки армії до нових рішучих дій.

Як повідомляв Фокус, нещодавно Трамп порадив Зеленському йти в наступ на фронті.

Після розмови Зеленського з Трампом, удари по Росії почастішали.