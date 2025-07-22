Сюрпризы от ВСУ: в Sky News спрогнозировали, пойдет ли Украина в наступление в этом году

Украинские военные способны удивить врага, особенно в Крыму, однако масштабного контрнаступления в этом году может не быть. Военный аналитик Майкл Кларк назвал новую цель для ВСУ — не дать россиянам получить ни одной функциональной победы.

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Украина вряд ли сможет организовать масштабное контрнаступление до весны 2026 года, однако может нанести несколько эффектных ударов, способных нарушить планы оккупантов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на оценки военного эксперта Майкла Кларка.

По мнению Кларка, украинские Силы обороны могут осуществить неожиданные атаки, которые станут неприятным сюрпризом для россиян, в частности в районе Крыма. Особенно эффективной, по его словам, остается работа ВСУ против Черноморского флота: украинцам удалось оттеснить корабли оккупанта от западной части Черного моря, а сам Крым больше не является надежной военной базой для захватчиков.

Несмотря на это, эксперт не прогнозирует большого стратегического наступления Украины в этом году. Главные причины — необходимость в новом вооружении, переобучении войск и перевооружении подразделений.

Новая цель ВСУ, по словам Кларка — "функциональное поражение России". То есть ситуация, когда оккупанты не могут продвинуться существенно вперед, не берут ни одного крупного города, а их "успех" на фронте теряет всякое стратегическое значение.

"Поэтому россияне будут продолжать продвижение, но им не поможет продвинуться дальше нарисованной линии, а если они и продвинутся чуть дальше, то не возьмут ни одного города. Это будет функциональное поражение", — пояснил аналитик. В то же время ВСУ постепенно нормализуют войну внутри страны, не давая врагу одержать победы, которые действительно что-то изменят.

Напомним, в 2024 году ВСУ провели ряд успешных операций против объектов в Крыму, в частности уничтожили часть авиации и кораблей РФ. Украинские силы активно используют дроны, дальнобойные ракеты и разведку для точечных ударов. Крымское направление остается одним из ключевых в войне, особенно на фоне западной помощи и подготовки армии к новым решительным действиям.

Как сообщал Фокус, недавно Трамп посоветовал Зеленскому идти в наступление на фронте.

После разговора Зеленского с Трампом, удары по России участились.