После разговора Зеленского с Трампом удары по России участились (инфографика)

Во время разговора 4 июля президент США Дональд Трамп поинтересовался у украинского лидера Владимира Зеленского, смогут ли ВСУ бить по Москве, если получат американское дальнобойное оружие. После этого, как отмечают в росСМИ, воздушные удары по столице РФ усилились.

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Официальные сообщения местных властей и Минобороны РФ показывают, что с 4 по 18 июля Москву и область атаковали беспилотники 9 раз. Об этом сообщили в медиа "Агентство".

Последняя атака произошла ночью на 18 июля. В Подмосковье якобы сбили 11 дронов, власти заявили об отсутствии серьезных последствий. В городе Сергиев Посад в 52 км от Москвы повреждены фасады и остекление двух частных домов. В городе Солнечногорск Московской области были разрушены часть стены частного дома и забор.

"За 15 дней, предшествовавших разговору (с 19 июня по 3 июля), столичный регион подвергался атакам пять дней. А за аналогичный период прошлого месяца (4-18 июня) налеты БПЛА фиксировались семь дней", — отметили в росСМИ.

Инфографика о том, как часто дроны атаковали Москву и область Фото: Агентство. Новости

Кроме того, Москву начали атаковать больше дронов. Всего с 4 по 18 июля россиянам сообщали о применении Украиной 63 беспилотников. За предыдущие же 15 дней на регион летели только 10 дронов, а за аналогичный период июня — 43.

Инфографика о том, сколько БПЛА запускали по Москве и области Фото: Агентство. Новости

Напомним, 17 июля украинские дроны атаковали местный химзавод "Щекиназот" в Тульской области РФ. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что подразделения ПВО сбили три БПЛА, на территорию неназванного предприятия якобы упали обломки.

14 июля президент США Дональд Трамп рассказал, как лидер РФ Владимир Путин забывал о договоренностях, как только клал трубку. Республиканец пообещал поставить много оружия в Украину и выдвинул России жесткий ультиматум.