Производит топливо для ракет: украинские БпЛА атаковали завод в Тульской области

Местные жители сообщают о попадании в бочку с метанолом и повреждении цехов.

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В России на территории Тульской области в Первомайском украинские дроны атаковали местный химзавод "Щекиназот". В результате атаки есть повреждения. Об атаке сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Оперативные службы работают. Обломки БпЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", — написал он.

Миляев добавил, что пострадавших в результате дроновой атаки нет.

Между тем в российских телеграм-каналах публикуют видео атаки и сообщают о попадании.

"Местные жители сообщают о попадании в бочку с метанолом и повреждении цехов", — говорится в телеграм-канале Exilenova+.

Метанол применяется в военной сфере для:

Производства и применения ракетного топлива и топливных добавок для авиации, БпЛА и мобильных генераторов;

работы топливных элементов (DMFC) для питания портативных радиостанций, разведывательной аппаратуры и другой военной электроники;

синтеза и переработки взрывчатых веществ (в том числе как химический реагент, растворитель и компонент при производстве гексогена, октогена и пластичных ВВ).

Всего на предприятии "Щекиназот" изготавливают: аммиак и аммиачную воду, формалин и карбамидоформальдегидный концентрат, циклогексан, циклогексанон и капролактам, серную кислоту, сульфат аммония, углекислоту и сухой лед.

На территории предприятия строится новый комплекс по выпуску аммиака и карбамида мощностью 525 тыс. грн. и 700 тыс. тонн в год соответственно, который планировалось ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.

Напомним, что 17 июля россияне направили по Каневской громаде ударный дрон. Местные жители говорят об атаке по Территориальному центру комплектования и социальной поддержки.